Raasuke: pangalõiv nullib emapanga Eestisse toomise mõtte

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

Raasukese sõnul pidi kava kohaselt ühendpank jääma Eestisse ning Lätti ja Leetu oleksid tulnud filiaalid, kuid nüüd on ilmnenud asju, mis võivad panna üht-teist ümber kaaluma, kirjutab Äripäev.

"Üks on seesama pangalõiv, mis on praeguses koalitsiooniplaanis ja valitsuse tööplaanis. See teeks majanduslikult emapanga Eestisse toomise mõttetuks," nentis ta ja tunnistas, et ilmselt luuakse emapank sel juhul Lätti või Leetu.

Raasukese sõnul peaks pankade liitumine toimuma teise kvartali viimases osas.