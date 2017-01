Ülikool lõpetab kuid hilinenud ehitajaga raamatukogu remondilepingu

Remondis Tartu ülikooli raamatukogu hoone. (Foto: Sille Annuk/Postimees/Scanpix)

Tartu Ülikool saatis teisipäeval AS-ile YIT Ehitus teate raamatukogu rekonstrueerimistööde töövõtulepingu ülesütlemise ning leppetrahvinõude esitamise kohta, sest töövõtja on lepingu tingimusi oluliselt rikkunud.

Ülikool ja YIT Ehitus sõlmisid mullu mais töövõtulepingu ülikooli raamatukogu hoone rekonstrueerimiseks hinnaga 6 695 970 eurot. Lepingu kohaselt pidi tööde teostamine ja valmimine toimuma etapiviisiliselt ning raamatukogu avatama kasutajatele juba oktoobri alguses. Praegu on töö ikka pooleli.

Ülikooli kantsleri Andres Liinati sõnul ei peetud kokkulepitud tähtaegadest kinni juba tööde esimeses etapis. Kuigi ülikool andis nii esimese kui ka teise etapi tööde puhul töövõtjale täiendavad tähtajad, ei pidanud YIT Ehitus ülikooli teatel ka nendest kinni.

"Ülikool on juba suvest saadik üritanud leida lahendusi raamatukogu renoveerimistööde teise etapi lõpetamiseks, kuid paraku pole töövõtjaga kompromissini jõudnud. Tellijana ei saa ülikool teha renoveerimistöödes ühtegi mööndust, kui jutt on tööde kvaliteedist ja ohutusest ning raamatukogu teenuse osutamisest üliõpilastele, töötajatele, kooliõpilastele ja linnarahvale. Kui koostööpartner ei lähtu ülikooli jaoks olulistest väärtustest, nagu kokkulepetest kinnipidamine ja üliõpilastele lubatud raamatukoguteenuste turvaline võimaldamine, ei ole ülikoolil lõpuks muud lahendust, kui leping ühepoolselt lõpetada," ütles Liinat.



Ülikool saatis YIT Ehitusele ühtlasi ettepaneku fikseerida kahepoolselt tehtud tööde maht. Olemasoleva olukorra fikseerimise järel saab ülikool hakata ette valmistama järgmist hanget, et leida lähikuudel raamatukogu rekonstrueerimistööde lõpetamiseks uus töövõtja.



Raamatukogu jätkab lugejate teenindamist Liivi tänaval endise Rahvusarhiivi hoonesse rajatud ajutistes lugemissaalides.

Ülikool väljendas "kahetsust kõikide raamatukogu kasutajate ees töövõtja tegematajätmistest tulenenud olukorra pärast".