Nordica kinnitusel suurenevad mahud tänavu ka vaatamata EL-i eesistumisele

Euroopa Liidu eesistumine toob Eestisse tavapärasest rohkem lennureisijaid ning Soome lennukompanii Finnair tihendab seetõttu sügisel ühendust Tallinna ja Helsingi vahel kuni üheksa lennuni päevas. Eesti lennufirma Nordica eesistumise ajaks spetsiaalseid graafikumuudatusi ei tee, kuid ettevõtte juhi kinnitusel suurenevad nende mahud sel aastal niikuinii.

Rahvusliku lennufirma Nordica tegevus kasvab tänavu Euroopa põhisuundadel, sealhulgas Brüsseli liinil. See kasv oleks ettevõtte juhi Jaan Tamme kinnitusel sündinud aga ka ilma eesistumiseta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Nordica ei ole muidugi projektifirma, et teeme ühekordselt, lähtuvalt eesistumisest. Meie mahud kasvavad - kasvavad seoses eesistumisega, aga kasvavad ka seoses firma üldise arenguga. Sellel aastal, vaadates Euroopa põhisuuna liine, on meil umbes kolmandik või 40 protsenti rohkem võimsusi, reisijate kohti ja lende, kui räägime just Brüsseli suunast," rääkis Tamm.

Finnair teatas samas, et alates 4. septembrist kuni 21. oktoobrini suurendavad nad lennuliiklust Tallinna ja Helsingi vahel.

"Me lendame tööpäeviti Tallinna ja Helsingi vahel kuni üheksa korda, mõlemal suunal kokku 18 reisi," kinnitas Finnairi Ida-Euroopa ja Balti regiooni juht Arunas Skuja.

Kuigi Nordica spetsiaalseid lisareise ei planeeri, on nad ettevõtte juhi kinnitusel valmis vajadusel suurenenud nõudlusele reageerima.

"Samas kui me nüüd näeme, et huviliste voog või ametnike voog piisavalt kasvab, siis meil tegelikult on ka veel ressurssi lennukite näol, et jooksvalt tihendada oma graafikut, et panna juurde reise," ütles Tamm.

Nõudluse kasv tähendab tihtipeale ka krõbedamat hinda. Finnair omalt poolt kunstlikult hinda kergitada ei kavatse, kuid turg paneb asjad paika.

"Ilmselgelt on päevi ja perioode, mil lendude nõudlus on suurem ning see võib loomulikult põhjustada muudatusi hindades," ütles Skuja.

Eesti on Euroopa Liidu eesistujamaa tänavu juulist detsembrini.