Ökonomist: selle aasta majanduskasv kiireneb tänu investeeringutele ja eesistumisele

Eesti Panga prognoosi kohaselt kasvab tänavu majandus 2,5 protsenti ehk kiiremini kui möödunud aastal. See tuleneb Eesti Panga ökonomisti Kaspar Oja sõnul avaliku sektori kulutuste kasvust.

Statistikaameti teatel kasvas majandus möödunud aasta neljandas kvartalis 2,7 protsenti, mis on viimase kahe aasta suurim kasvunumber.

"Neljanda kvartali majanduskasv oli kiire võrreldes sellega, mida ootasime prognoosi tegemise ajal, aga kui võrrelda seda lühiajaliste andmetega, mis on viimaste kuude jooksul Eesti majanduse kohta tulnud, siis oli see üsna oodatav," rääkis Kaspar Oja "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus.

Ta selgitas, et prognoositust tugevama kasvu põhjus on see, et tööstustoodangu numbrid on olnud küllalt head.

"Palju on räägitud põlevkivisektorist, mis on paranenud võrreldes esimese poolaastaga, kui see oli üks peamisi majanduse allapoole tõmbajaid. Aga tegelikult on tööstussektor olnud üldiselt neljandas kvartalis küllaltki tugev. Samamoodi võib öelda tegelikult ka suurema osa teiste tegevusalade kohta," lisas Oja.

Kogu eelmise aasta kokkuvõttes kujunes majanduskasvuks 1,6 protsenti. Kuna viimases kvartalis oli kasv üle ootuste hea, kujunes ka kogu aasta kasv oodatust veidi suuremaks. Seejuures ületas SKT väärtus püsivhindades mullu esmakordselt kriisieelse, 2007. aasta taseme.

"Selle 1,6 protsendi juures tuleb arvestada, et esimene poolaasta oli küllaltki nõrk just energiasektori, põlevkivisektori tõttu. Tegelikult ka tõmbas kolmandas kvartalis põllumajandussektor väga palju alla," tõdes Oja.

Käesoleva aasta majanduskasv kujuneb Keskpanga prognoosi kohaselt kiiremaks kui mullu ehk 2,5 protsenti.

Oja selgitas, et sellise prognoosi taga on osaliselt avaliku sektori kulutuste kasv, mis tuleneb investeeringutest ja ka Eesti Euroopa Liidu eesistumisest. "Tasapisi, kui väliskeskkond tugevneb, siis hakkavad tugevnema ilmselt ka ettevõtete investeeringud," lisas ta.

Viimasel ajal on majanduskasvu numbreid tagantjärele aga pidevalt korrigeeritud ja just allapoole. Oja ütles, et Keskpank avaldab järgmise prognoosi juunis ning statistika osas võib üllatusi selleks ajaks veel tulla.

"Aga praegu võib tõesti nii öelda, et selleks aastaks prognoositav majanduskasv on isegi juba aeglasem kui möödunud aasta neljanda kvartali kasv. Nii et selliseid ümbervaatamisi võib ilmselt ikka tulla," sõnas ta.