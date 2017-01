Valka linnapea peab Ossinovski alkoholi piiriüleste piirangute kava populistlikuks

Lätis pole alkoholi või teiste kaubakoguste piiramist Euroopa Liidu riikide vahel arutatud. Läinud aastal Riias Balti assamblee istungil kohtunud Eesti, Läti ja Leedu poliitikud leidsid, et aktsiisimäära kehtestamine peaks jääma iga riigi enda otsustada.

Kuigi igal poliitikul on selles küsimuses oma arvamus, Lätil ühist seisukohta ei ole, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pigem väideldakse, milline peaks olema alkoholiaktsiis. Ka sel aastal Lätis alkoholiaktsiis tõuseb, ehkki Eestiga võrreldes väga vähe.

Seda, et Eestis eitati pikka aega Läti piiriäärse alkoholikaubanduse mõju ja et nüüd on see probleemiks muutunud, teatakse Lätis hästi. Viinapoode tuleb seal järjest juurde - ainuüksi Valka linnas on neid juba kuus.

Kuid olnud on ka teistsuguseid aegu. "Selline inimese loomus on. Olid ajal, mil paljud lätlased suundusid Eestisse olmetehnikat ostma, sest polnud vaja käibemaksu tasuda. Kõik ju muutub riikide vahel! Kord on nii, kord teisiti. See on täiesti tavapärane olukord. Mingit tragöödiat otsida pole küll põhjust," selgitas Valka linnapea Vents Armands Krauklis.

Valka linna juhtiv Läti üks tuntumaid poliitikuid peab Eesti tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski ideed populistlikuks ja leiab, et kahe riigi piirialal on palju olulisemaid lahendamata probleeme, näiteks lätlaste arstiabi Eestis. Pealegi läheks selline mõte vastuollu Euroopa Liidu üldiste põhimõtetega.

"Vaadakem statistikat - kui sellised piirangud seada, on väga tõenäoline, et Eesti jääb kaotajaks. Kogu taasiseseisvuse aja jooksul on ju väga palju soomlasi sõitnud pidevalt Eesti vahet ja viinud kaasa lubatud maksimaalkoguse alkoholi," selgitas Krauklis.

Küll aga on ka Läti poliitikute seas neid, kes sooviksid alkoholile kõrgemat aktsiisi. Seni pole nende arvamus läbi läinud.