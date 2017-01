Riik hakkab kevadel Rail Balticu aluse maa omanikele hinnapakkumisi tegema

(Foto: Postimees/Scanpix)

Läbirääkimised algasid raudteetrassi kõige lõunapoolsema osa, Häädemeeste valla maaomanikega. Kavandatav raudtee läbib seal peamiselt metsaseid alasid ja on suuremas ulatuses riigimetsa maadel, kuid umbes 24 hektari ulatuses jääb see eramaale. Loomade ülepääsuks kavandatakse riigimetsamaadele neli ökodukti.

"Maade omandamise käigus analüüsitakse kõigepealt konkreetse kinnisasja ümberkruntimise võimalusi ning võimaluse korral tehakse maaomanikule ümberkruntimise pakkumine," selgitas maa-ameti kinnisvara haldamise osakonna juhataja Merje Krinal ERRile.

Samuti alustatakse tema sõnul kinnistute raudtee alla jääva osa väärtuse väljaselgitamist.

Praegu on maa-ametil käimas riigihanked, et hindamisteenust osta. Pärast hankelepingute sõlmimist ja maade omandamise ning korraldamisega seotud seadusemuudatuste jõustumist hakatakse maaomanikele konkreetseid hinnapakkumisi tegema. See juhtub Krinali sõnul tõenäoliselt alates tänavuse aasta teisest kvartalist.

Pärnumaal läbib Rail Baltic 143 eraomandis olevat kinnisasja, enamikus osaliselt. Raudtee alla jääb 203 hektarit eramaad.

Teistes maakondades alustatakse läbirääkimisi maaomanikega pärast raudtee eelprojekti valmimist.

"Projekteerimisega on alustatud Pärnumaalt. Sõltuvalt projekti valmimise asjast võivad läbirääkimised Raplamaal alata 2017. aasta teises pooles ning Harjumaal hiljem," rääkis Krinal ja lisas, et maade omandamisega soovitakse valmis jõuda 2020. aasta lõpuks.

Varem on Rail Balticu meeskond rääkinud, et kogu Rail Balticu trassile Eestis jäävast 650 maaüksusest suurem osa on juba praegu riigi omandis. Maadest üle 60 protsendi on põllumaad ja metsad.

Rail Balticu projekti koordinaator majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis Kristjan Kaunissaare kinnitas detsembri algul, et enamik tehinguid toimub vabatahtlikult ning varasemate sarnaste projektide kogemus näitab, et sundvõõrandamiseni jõutakse umbes viiel protsendil vajaminevatest maadest.