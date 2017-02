E-sigarettidele kehtib samasugune reklaamikeeld kui tavasigarettidele

E-sigareti reklaam Narva kohvikus. (Foto: ERR)

ERR.ee leidis Tallinnas aastakümneid tegutsenud Narva kohvikust kummastava reklaami, mis teatas, et nende kohvikus müüdav e-sigareti mudel on eriti sobiv just algajatele. Seda saab tõlgendada e-sigareti reklaamina, mis kutsub üles just mittesuitsetajaid seda proovima.

Tarbijakaitseameti avalike suhete osakonna juhataja Hanna Turetski teatas, et kohvik eksib sellega reklaamiseaduse vastu, millega on tubakatoodete reklaam keelatud, kuivõrd e-sigarettide reklaamile laienevad samad põhimõtted.

"E-sigaretid, mis on tubakatootega seonduvad tooted, on võrdsustatud tubakatootega ehk alluvad sarnasele regulatsioonile - seega e-sigarettide reklaam on keelatud," selgitab Turetski, lisades, et erandiks on vaid käitlejatele suunatud teave, sh erialamessid.

Reklaamiks ei loeta müügikohas kauba ja selle müügitingimuste kohta antavat teavet, mistõttu tuleb olukorda hinnata juhtumipõhiselt ning lähtuda sellest, kas tegemist on neutraalse ja otseselt kaupa ja selle müügitingimusi puudutava infoga või mitte.

Narva kohvikus oli suurelt väljas silt "Ego ALO parim e-sigaret algajatele 25.99". Turetski sõnul viitab see e-sigareti reklaamile.

"Meie esialgne hinnang saadetud pildile on, et sõnad "parim" ja "algajatele" on liiast ehk see konkreetne teave ei ole neutraalne kauba ja selle müügitingimuste kohta jagatav teave ning selle avalikustamine niisugusel kujul ei ole korrektne ning sellega tegeleb amet," lubab ta.

Turetski sõnul nad otseselt hinnakujunduse värvi ja suurusesse müügikohas üldiselt ei sekku. "Näiteks kui täna on letil suuremas kirjas välja toodud "kapsapirukas 1.50" ja homme on "E-sigaret 25.99" või lihtsalt kollane hinnasilt mingil tootevalikul," toob ta näite, ent antud juhul peab ta vajalikuks ametil sekkuda.