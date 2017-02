Tele2 juht: Brüsselis kokku lepitud rändlustasude hinnalagi on absurdselt kõrge

(Foto: Postimees/Scanpix)

Kuigi rändlustasude kadumine alates käesoleva aasta juunist oli otsustatud juba varem, oli oluline kild selle saavutamise valemist seni puudu. Nimelt hinnalagi, mida telekomifirmad võivad üksteiselt küsida, kui ühe firma klient kasutab teises riigis olles teise firma võrku, vahendasid ERRi raadiouudised.

Põhiline vaidlus käis andmeside hindade üle ja hinnaerinevused on riigiti väga suured, kohati sajakordsed. Eestis ja teistes Põhjamaades naudivad tarbijad odava andmeside võimalusi, Lõuna-Euroopas on sageli tegu luksuskaubaga. Eestis maksab üks gigabait tarbijale kuni kaks eurot, tänane hulgihindade lagi Euroopas on aga koguni 50 eurot.

Värske kokkuleppe kohaselt on uus piir nüüd alates 15. juunist 7 eurot ja 75 senti ning hakkab sealt edasi langema, jõudes viie aastaga kahe ja poole euroni. Euroopa Liidu nõukogu ja Parlamendi läbirääkimiste kokkuleppe teates seisab, et mobiilioperaatorid saavad nüüdsest pakkuda teenust kõikjal ilma lisatasudeta.

Argo Virkebau ütles ERRile, et pole veel lõplikult selge, kuidas kokkulepe Eestis hindu mõjutab. Positiivsena tõi ta välja selle, et lõpptarbijale, kes reisib, hind igal juhul väheneb. Samas peaksid hulgihinnad olema märksa väiksemad, et ka tarbija võit oleks suurem, lisas ta.

"Kui vaadata seda ettepanekut, kuhu tasemele hulgihinnad seati, meie tegelikult rahul ei ole. Need hinnad on endiselt absurdselt kõrged. Me arvame, et need võiks olla palju palju odavamad. Kui me võtsime näiteks oma enammüüdud paketi, siis arvutasime välja, et seal tinglikult müügihind on täna kliendile 1,11 eurot gigabait. Ja see hind hakkab pihta 7,75 eurot gigabait. Seal on languseks ruumi väga palju. Endiselt on suured lõunamaa operaatorid teinud väga edukat lobi ja see tase on pandud liiga kõrgele. Reisivate klientide arved võiksid olla veel väiksemad," nentis Virkebau.

Kuidas see nüüd Eestis rakendub, on tema sõnul iseasi, sest on olemas ka selline meede nagu jätkusuutlikkuse mehhanism, mida operaatorid võivad kohalikult regulaatorilt taotleda.

"Selle raames, kui hulgihind on liiga kõrge, on võimalik kliendilt endiselt küsida rändluse eest lisatasu. Kuna selline mehhanism on olemas, siis me tegelikult ei tea veel, kuidas tarbijatele see regulatsioon täpselt kohandub," lausus Tele2 juht.

Ta tõi välja ka võimaluse, et operaatorid muudavad pakette, nii et kliendid saavad valida ka ilma rändluseta variandi, et mitte maksta kinni nende arveid, kes reisivad.

"Aga aus vastus on, et ega me ei ole oma hinnastamisotsuseid teinud ja ei tohiks neid ka avalikult välja öelda," lisas Virkebau.