Eestis pole seni ühtki geograafilise tähistusega piiritusjooki

Alkoholipudelid. (Foto: Postimees/Scanpix)

Kokk rääkis ERRile, et eelnõuga tahetakse kehtestada piiritusjookide märgistamiseks ja esitlemiseks ühesugused nõuded ja tingimused kogu Euroopas.

"Eelnõu mõte on see, et tekiks geograafiliste tähiste menetluskord - et see oleks lihtsam ja oleks ühtlustatud kogu Euroopas ühtmoodi ja oleks kaitstud ka geograafiliste tähiste traditsioonid, toodete haldamised ja menetlused. Ja et oleks võimalik juurutada e-lahendusi, et registri loomisel ei oleks suuri kulutusi," selgitas ta.

Koka sõnul rõhutas Eesti pool e-lahenduste juurutamise olulisust, et ettevõtjatel oleks lihtsam vajadusel endale geograafiline tähis registreerida. Eestis ei tohiks eelnõu suuri muudatusi kaasa tuua.

"Praegusel hetkel ei näe ma ühtki probleemi Eesti tootjatele. Kui keegi Eesti tootja soovib, alkohol on Eestis toodetud ning vili siin kasvatatud ja villitud, oleks võimalik saada siin ka geograafiline tähis," sõnas Kokk.

Ta lisas, et eelnõu suurimad toetajad on Lõuna-Euroopa riigid, kus konjaki- ja veinitootmine on tugevalt juurutatud ning geograafilise tähise märk on väga oluline.

"Kahjuks täna Eestis geograafilise tähise märgiga tooteid meil ei ole," nentis ta ja tõi välja, et näiteks Peipsi sibulale on juba aastaid püütud seda tähist saada.

Majanduskomisjon toetas valitsuse seisukohti selle seaduse vastu võtmiseks. Nüüd liigub eelnõu Euroopa Liidu asjade komisjoni.