Maaeluminister Tarmo Tamm: maal on võimalik teenida päris suurt raha

Tarmo Tamm ametivannet andmas. (Foto: Tauno Tõhk/riigikantselei)

Maaeluminister Tarmo Tamm (KE) leiab, et maal on võimalik olla väga edukas ettevõtja ning teenida päris suurt raha, sest kriis põllumajanduses on läbi ja edasi saab ainult paremaks minna.

Tamm rääkis usutluses Postimehele, et edaspidi võiks tulla ainult häid uudiseid ning ei tohiks enam nii näha, et maaelu ja põllumajandus on hädaorg ning tema arvates põllumees enam Toompeale piketeerima ei tule.

"Kui valitsus on näoga põllumehe poole, pole põllumehel põhjust Toompeale tulla. Kui tuleb, siis valitsust tänama," märkis ta.

Tamme sõnul on põllumajanduses kriis läbi ja põllumehe olukord saab ainult paremaks minna. "Õnneks on läinud üles ka piima- ja lihahind. Tarbijale ei ole see ehk kõige meeldivam, aga kui tahame, et põllumajandustootja ellu jääks, siis tuleb kokkuostuhinna tõusu üle rõõmustada," leidis Tamm.

Maaeluministri kinnitusel maksti otsetoetused põllumeestele jõuluks välja ning uue aasta alguses makstakse välja kriisiabi toetust 16,2 miljonit eurot, järgmise aasta eelarves on ka üleminekutoetused üle 19 miljoni euro, lisaks tõusigade aretustoetus kaks miljonit eurot.

"Vahepealne aeg, kui kolm aastat ei makstud meie põllumeestele üleminekutoetusi, nõrgestas tunduvalt nende konkurentsivõimet. Siis oli mõistetav meeleheide ja Toompeale tulemine, sest 12 000 lehma läks piimakarjast välja. See kõik puudutas inimeste töökohti, maaelu arengut, riigi maksupoliitikat," nentis Tamm.