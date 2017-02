Lennukimootorite tootja Rolls-Royce sai ajaloo suurima kahjumi

Lennukimootorite tootja Rolls-Royce Derbys asuv tehas. (Foto: Paul Ellis/Reuters/Scanpix)

Ettevõtte maksude-eelne kahjum oli mullu 5,4 miljardit eurot, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Suure kahjumi põhjuseid on kaks: eelmisel aastal maksis Rolls-Royce Suurbritanniale, USA-le ja Brasiiliale 790 miljonit eurot, mis lõpetas juriidilised vaidlused korruptsiooniskandaalide ümber, ning naela nõrgenemisega seoses hindas ettevõte alla mitme lepingu väärtust. Nende lepingute puhul olid tehingute summad dollarites, kuid kuna Rolls-Royce on Briti ettevõte, on kulud nende jaoks naeltes.