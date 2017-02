Ida-Virumaal on riikliku toetuse abil tööd saanud üle 200 inimese

Üle 200 inimese, kes olid pikka aega töötud, on leidnud nüüdseks tööturul rakenduse tänu eelmisel aastal käivitatud riikliku Ida-Virumaale töökoha loomise toetusele. See on andnud rakenduse ka osalise töövõimega inimestele.

Ida-Virumaa ettevõtluse edendamiseks ja töötute tööturule tagasi aitamiseks loodud töökoha loomise riikliku toetuse abil on kuues ettevõttes tööd saanud 207 inimest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk lükkas ümber kartuse, et pärast aastase toetusperioodi lõppu on inimesed taas töötud.

"Mina seda väga ei usu, eelkõige sellepärast, et need on tööstusettevõtted, kes on muretsenud siia tootmispinnad, tehnoloogia ja on ka väga kallist tehnoloogiat. Neil on olemas turg ja enamik neist on tulnud selleks, et jääda," rääkis Teelahk.

Kõige rohkem, 87 inimest, on programmi raames tööle võtnud MTÜ Sotsiaalse Kohanemise Tugikeskus, mis toodab Jõhvis, Narvas ja Sillamäel Skandinaavia turule puust mänguasju.

Veebruari lõpus plaanitakse luua riigi toel veel paarkümmend töökohta.

"Meie prioriteet on pakkuda tööd osalise töövõimega inimestele. Meie regioonis, Ida-Virumaal on terviseprobleemidega inimestel raske tööd leida ja ennast realiseerida," selgitas MTÜ Sotsiaalse Kohanemise Tugikeskuse juhatuse liige Aleksandr Sikut.

Inimesed on mõistagi töö leidmisega rahul.

"Mulle meeldib siin. Mul on vaja vaid töö tempot tõsta, sest siis teen rohkem asju ja saan rohkem raha," ütles Vladimir.

"Praegu töötan, kuni tööd on. Aga mis edasi saab, seda aeg näitab," sõnas Olga.

"Teist tööd mul ei ole ehk tuleb välja, et ma leidsin siin endale ainsa sobiva töökoha," kommenteeris Semjon.

Viktor kiitis aga kollektiivi. "Mulle on töökoht oluline. Mul on oma eesmärgid ja nende täitmiseks on mul vaja teha tööd. Mõistagi on olulised ka töökaaslased − siin on väga sõbralik kollektiiv," rääkis ta.

Kokku on Ida-Virumaal praegu töötuid ligi seitse tuhat ehk tööd vajab üle kümne protsendi tööealistest idavirulastest.