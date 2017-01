Inimesed vahetavad raamatu vahele ununenud Eesti kroone igal aastal sadade tuhandete eurode väärtuses

Endiselt avastavad inimesed raamatute ja õnnitluskaartide vahelt käibelt kadunud Eesti kroone. (Foto: PM/Scanpix)

Ehkki Eestis kehtib euro juba seitsmendat aastat, on endiselt palju neid, kel ikka veel kehtivuse kaotanud Eesti kroonid eurode vastu vahetamata on. Eesti Panka, kes peab kroone vahetama "aegade lõpuni", pöördub igal aastal jätkuvalt tuhandeid inimesi, kel kroonid kappi või raamatu vahele seisma ununenud.

Euro kehtib Eestis alates 2011. aastast, kuni 2014. aastani vahetasid käibelt kadunud Eesti kroone kommertspangad. Sestpeale vahetab kroone aga veel üksnes Eesti Pank. Vaatamata sellele, et euro käibib juba seitsmendat aastat, leidub endiselt igal aastalt mitu tuhat inimest, kes käivad kroone eurodeks vahetamas. Aasta-aastalt on nende arv küll vähenenud, ent püsib jätkuvalt üsna kõrge.

Aasta alguse seisuga on kroone paberrahas tagastamata ikka veel 39,1 miljoni euro väärtuses ja münte 6,7 miljoni euro väärtuses.

"Kuigi keskpangana oleme kogu aeg rääkinud, et jääme kroone eurodeks vahetama igavesti, on siiski väga palju inimesi, kes seda ei tea. Keskpanka tulnud inimeste kõnedest umbes kolmandik on ikka veel selle kohta, kus ja kuidas saab kroone eurodeks vahetada," selgitas Eesti Panga pressiesindaja Viljar Rääsk.

Kuigi tehingute arv mullu mõnevõrra langes, toimub olenevalt kuust 150-250 vahetustehingut. Keskmine tehingu väärtus ei ole laias laastus muutunud ning jääb vahemikku 2000-3000 krooni, harvem tuleb ette vahetustehinguid ka suuremate summadega.

Ehkki aasta-aastalt on summad tasapisi kahanenud, ulatuvad vahetustehingud endiselt koguväärtuses üle poole miljoni euro aastas. Nii vahetas 2014. aastal Eesti Pangas kroone eurode vastu 4060 inimest koguväärtuses 757 111 eurot, 2015. aastal vahetas 3216 inimest kroone eurodeks 717 848 euro väärtuses ning möödunud aastal vahetati kroone eurodeks 2508 korral koguväärtuses 557 473 eurot.

"Inimesed on ise juurde selgitanud, miks nad kroone vahetavad ja on selgunud, et tihti on tegemist enda või mõne lähedase kuskile ära pandud raha kogemata leidmisega, näiteks leitakse raha raamaturiiulist, õnnitluskaartide või muude asjade vahelt. Suuremate summade puhul on vahetajateks tihtipeale pärijad, kes on näiteks suurema summa leidnud vana tugitooli seest ja seda just vahetult enne vana mööblitüki äraviskamist prügimäele," kirjeldas Rääsk.

Siiski leidub ka üksikute kupüüride vahetajaid ja neidki, kes eurole ülemineku järel pangatähti mälestuseks jätsid ning on nüüd soovinud neid siiski ümber vahetada.

Eesti Panga muuseumis saab Eesti krooni pangatähti ja münte vahetada eurodeks tähtajatult ja ametliku keskkursiga 1 euro = 15,6466 krooni. Ümber vahetatakse ka rebenenud või muud moodi kahjustada saanud kroonipangatähti eeldusel, et rahatähest on säilinud üle poole ja pangatähel on tervikuna loetav seeria ja number. Kahjustustega käibemündil peab olema loetav vähemalt nimiväärtus ja vermimisaeg.