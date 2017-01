Uus puidurafineerimistehas võib tulla Tartu lähistele

Plaanide kohaselt miljard eurot maksma minev puidurafineerimistehas rajatakse suure tõenäosusega Tartu lähistele. Täna andsid tehase rajajad rahandusministeeriumile üle taotluse eriplaneeringu saamiseks, hinnates ühtlasi ka loodava tehase keskkonnamõjusid.

Kaks nädalat tagasi käisid ettevõtjad välja idee luua miljard eurot maksev puidurafineerimistehas. Eelanalüüsi tulemusel on jõutud järeldusele, et parim koht tehase ehitamiseks oleks Suur Emajõe jõgikond ehk Tartu- või Viljandimaa, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Suur Emajõgi paikneb ainukese jõena keset Eestit ehk tooraine on ümber selle. Kui me räägime Pärnu jõe alamjooksust või Narvast, siis nad paiknevad ühes Eestimaa otsas ja see toob suurt lisakulu," selgitas Est-For Investi juhatuse liige Margus Kohava.

Metsatöösturid on kohtunud Tartu maavanema, Tartu linnapea ja Tartu vallavanemaga ning on küllalt tõenäoline, et tehas võib tulla just Tartu lähistele.

"Tartu on selles mõttes ka oluline liiklussõlm. Just selle tehase paiknemine üleval pool Tartu linna tagaks selle, et liikluskoormust maksimaalselt hajutada," märkis Kohava.

Tehase suurus saab olema 100 hektarit ja vaja on hinnata keskkonnamõjusid, sest tehasel on suur veevajadus ning küsimus on jõkke tagasi juhitava vee kvaliteedis. Samuti ka tootmisjääkides, näiteks tekiks tehases hinnanguliselt 100 000 tonni tuhka aastas.

"Võib aimata, et tehase keskkonnamõju saab olema omajagu suur. Milliseid numbreid sealt torust välja tuleb, seda me praegu ei tea, aga vaevalt, et ka tehase rajaja teab. Eks need tuleb välja rehkendada," rääkis keskkonnaameti keskkonnaosakonna juhataja Rein Kalle.

"Meie poolt on tulnud selge sõnum, et lihtsakäeliselt midagi ei tehta, kõike analüüsitakse nii põhjalikult kui üldse võimalik on," rõhutas omakorda Est-For Investi juhatuse liige Kohava.

Täna esitas Est-For Invest rahandusministeeriumile eriplaneeringu taotluse, mis aitaks suurprojekti jaoks leida kergema vaevaga sobivaima koha.