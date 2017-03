Soome lennundustöötajate streik häiris ka Helsingi ja Tallinna vahel reisijaid

Soome lennufirma Finnair jättis seoses Helsingi lennujaama maapealse teeninduse streigiga reedel ära rohkem kui sada lendu ehk umbes kolmandiku kavandatud lendudest. Ära jäi ka kaks lendu Tallinna ja Helsingi vahel.

Lennundustöötajate ametiühingu IAU streik häirib rohkem kui kaheksa tuhande reisija plaane, sest kriitiliselt on häiritud maapõhiseid teenuseid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Streik on kavandatud kõige pingelisemale Finnairi lennugraafiku ajale päevas, mil Helsingisse saabub arvukalt lende Euroopast aga ka Shanghaist. See mõjutab reisijate edasilendamise võimalusi tosinasse Euroopa sihtpunkti.

Finnairi meedisuhete juht Päivit Tallquist ütles, et toetusstreigi tõttu jäi ära ka kaks lendu Helsingi ja Tallinna vahel. Tullquist ei avaldanud, mitut Tallinnasse reisijat streik puudutab, kuid ta lisas, et kõigile on pakutud teisi lennuvõimalusi või tühistamist.

"Osad reisijad on muutnud reisipäeva ja teistele oleme pakkunud teisi transpordivõimalusi. Näiteks kui me oleme tühistanud lennud Tallinna ja Helsingi vahel, oleme pakkunud reisijatele võimaluse lennata järgmise võimaliku lennuga või kui on nõustutud sõitma laevaga Helsingist Tallinnasse. Ja siis me hüvitame ka reisikulud," selgitas Tallquist.

Suuruselt teise Eesti reisibüroo CWT Estonia juht Merike Hallik ütles, et ka lühiajaline streik on toonud reisibüroole tööd juurde ja tekitanud reisijatele probleeme. Samas tuleks aru saada, et streigivad maapealsed lennnundustöötajad, mitte lennukompanii.

"Tänane Helsingi streik oli meile tegelikult juba paar päeva teada ja selles mõttes need neli tundi, mis nad streigivad, on juba päris hästi korraldatud ja kaetud. Kui streikijaks on maapealne teenindus, näiteks nagu praegu Helsingis on, siis lennukompanii kohustus on kas lennupilet kliendile n-ö tagasi müüa ehk siis maksta kinni see lend või pakkuda kliendile võimalus osta uus pilet," rääkis Hallik.

Nordica juhi Jaan Tamme sõnul häirib igasugune maapealse teeninduse streik lennujaama ja tööd.

"Kuna see teenus on tõepoolest nii integreeritud, siis konflikt ühes väiksemas organisatsioonis tegelikult mõjutab hästi laia ringkonda - lennufirmasid, reisijaid, partnereid. Nii et mingis mõttes võiks öelda ka, et ühe väikese firma sisemine konflikt on saanud ebaproportsionaalselt suure mõju," selgitas Tamm.

Kui ettevõtte Airpro töötajate tingimuste ja kollektiivlepingu üle pooled seekord kokkuleppele ei jõua, jätkub streik 14. ja 17. märtsil. Seetõttu tuleks reisijatel ka nende kuupäevade kohta reisiinfot jälgida.