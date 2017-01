Rail Balticu tasuvusuuringu tulemusi on oodata aprilli lõpuks

RB Rail tegevjuht Baiba Rubesa. (Foto: Powethouse)

"Esialgsed arvutused näitavad, et tulemused ei tule kehvemad, kui näitasid eelmised uuringud," rääkis ta intervjuus Eesti Päevalehele.

"Palju ju räägitakse, kumb oli enne, kas kana või muna. EL on teinud tasuvusanalüüse, et investeerida siia regiooni viis miljardit eurot. EL näebki seda nii, et me ehitame viimast puuduvat lüli, mis ühendab Kirde-Euroopat ülejäänud Euroopaga. Ei tasu unustada, et see hõlmab ka Soomet.

Me võime teha kui tahes palju analüüse ja need võivad näidata nii positiivseid tulemusi kui ka viidata raskustele, sest seal on hulk muutujaid. Näiteks kes hakkab taristut juhtima ning millised on tegevus- ja juhtimiskulud? Neist teguritest sõltub, kas raudtee saab olema elujõuline või mitte."