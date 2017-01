Leedus tekitab julgeolekukaalutlustel ärevust TV3 omaniku vahetus

Elektroonikapood Moskvas, ekraanil president Vladimir Putin. (Foto: AFP/Scanpix)

"Meediaväljal tekitab meile muret TV3 müümine. Arutasime seda, kes võib olla tulevane omanik," ütles Pranckietis pärast kohtumist. Tema sõnul võib omaniku vahetumine mõjutada telekanali sisu.

"See mure võib olla ennatlik. Kohe, kui meedia teatas kavatsusest see müüa, siis loomulikult hakkasime mõtlema võimalikele ostjatele," lausus spiiker. "

Jauniskis rõhutas samuti, et TV3 tulevane omanikuvahetus on ärevusttekitav. "Peamine küsimus on selles, et kes on investorid. Soovime vältida mõju idast."

Jauniskis kinnitas, et VSD, kaitseministeerium ja teised ametid on aina rohkem tegevad Vene desinformatsiooni kummutamises. Tema sõnul ametites selles küsimuse ühine arusaam ning nad peaksid oma ressursid ühendama.

"Niipalju kui mina olen kuulnud, siis valitsuses käib kriisiohjekeskuse loomine. See oleks hea uudis ja saavutus, kuhu saame seda teavet koondada, teha järeldusi, dekonstrueerida ja kavandada oma tegevust," lisas VSD juht.