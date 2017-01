TJA: lugude ostmine uudistesaatesse on seadusevastane

Ühes "Seitsmeste uudiste" uudislõigus otsib saatejuht Sirje Eesmaa tuntud prillipoest omale sobivat prillipaari. Uudisloo reporter on Annely Adermann. (Foto: Kuvatõmmis TV3 uudisest.)

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) alustas TV3 suhtes menetlust, mis puudutab uudislugude ostmist nende uudistesaatesse. Kuigi enne uurimist amet kedagi hukka ei mõista, kinnitavad nad, et lugude ostmine uudistesaatesse on seadusevastane.

Meediateenuste seadus ütleb, et uudistesaadet ei tohi spondeerida. "Aktuaalse kaamera" käsutuses on aga materjalid, kus on ära toodud TV3 hinnakiri loo saamiseks nende uudistesaates "Seitsmesed uudised", vahendas "Aktuaalne kaamera".

Neljapäeval kinnitas "Aktuaalsele kaamerale" ka anonüümseks soovida jäänud firma, et nemad on saanud raha eest loo TV3 uudistesaatesse.

TJA side- ja meediateenuste osakonna juhataja Oliver Gailan ütles, et praegu ei saa kõiki asjaolusid teadamata väita, et TV3 on seadust rikkunud.

"Selleks, et välja selgitada, mis liiki äriteatega oli tegemist, me alustasime TV3 suhtes menetluse, et selgitada välja, kas ta on pannud toime rikkumise./.../ Kui me räägime hüpoteetiliselt, siis selline asi on keelatud, samuti ka sponsorlus ja muud sellised tegevused, mis võivad ohustada meediateenuse osutaja sõltumatust," selgitas Gailan.

TV3-e uudistetoimetuse juht Mart Mardisalu ütles "Aktuaalsele kaamerale", et nad on palunud oma tegevusele õiguslikku hinnangut ning kujundavad oma ametliku seisukoha esmaspäevaks.

Kanal 2 juhatuse liige Urmas Oru ütles, et nende uudistesaatesse "Reporter" ei ole võimalik lugu osta.

"Kindlasti siin tekib selline kummaline hall tsoon, mille nimi on avalik raha. Kindlasti on olnud selliseid projekte, kus Euroopa Liidu sihtfinantseerimistega on üht või teist ajakirjankikku kuskile viidud, on aidatud kaasa mõnele komandeeringule kuskil, aga selline kommertslugu, et ma kirjutan ette stsenaariumi, kirjutan ette, et saatejuht teeb seda, teist või kolmandat, on "Reporteri" puhul välistatud," kinnitas Oru.

Samas on aga Kanal 2 "Reporter" teinud mitme firmaga koostööd selliselt, et näiteks reisifirma teeb välja reisi vaatajamängu võitjale või saab vaatajamängu võitja endale uue auto kasutusõiguse. Vaatajamängu kajastades kajastatakse positiivselt ka toodet ja selle pakkujat.

"Selline tegevus võib liigituda ka tootepaigutuse alla, kus saates tõstetakse esile mõne kaubamärgi mingisuguseid tooteid. See võib olla selline liik. Põhimõtteliselt on see keelatud uudistesaates, aga seal peab kaaluma asjaolusid," kommenteeris Gailan.

Oru sõnul on see pigem olnud hea võimalus, mida vaatajatele pakkuda. "Kindlasti on seda nii- ja naapidi näha. Eks me siis arutame nendega, kes näevad seda teistmoodi. Pigem "Reporteri" jaoks on see olnud selline tore võimalus, mida oma vaatajatele pakkuda ja selle eest reisibüroo ei ole saanud lugu, et sõitke kõik palmi alla," rääkis Oru.

Kui TJA tuvastabki äriteadete edastamise nõuete rikkumise, võib meediaväljaannet oodata rahatrahv kuni 32 000 eurot.