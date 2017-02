Presidendi kantselei soovib puhkuse küsimuses õigusselgust

Presidendi kantselei direktori Tiit Riisalo sõnul ei ole kantselei pakkunud ettepanekuna välja presidendi puhkuse kaotamist, vaid leiab, et antud küsimuses on vaja saavutada õigusselgus.

Kehtivas õiguses on küll riigipeale puhkus ette nähtud, aga nagu näitab praktika pole seda puhkust riigipea kunagi välja võtnud.

"Minu töö ei ole olla seadusandja. Mina olen vabariigi presidendi kantselei juhataja, et selleks on riigikogus piisavalt pädevaid rahvasaadikuid ja piisavalt pädevaid juriste neile nõu andma, et see korrektselt nagu lahendada. Mina isiklikult ei eelista ei ühte ega teist varianti, meile soov oleks, et see oleks nö selge," ütles Riisalo "Aktuaalsele kaamerale."

Riigikogu esimehe Eiki Nestori sõnul oleks juriidiliselt tõepoolest kõige lihtsam presidendi puhkus ära kaotada.

"Kuna kaasajal on väga raske presidendil öelda millal ta siis või kuidas tal tekib õigus oma ülesandeid mitte täita, et tegelikult on tal võimalus neid täita igal ajal 24 tundi ööpäevas, et siis teha nii nagu riigikogu liikmetel on, et meil ju teatavasti puhkust ei ole. Juriidiliselt kõige lihtsam , et öeldaksegi ära et ei olegi puhkust ja kogu lugu," rääkis Nestor.



Sellegipoolest peab põhiseaduskomisjon kaaluma ka kahte ülejäänut varianti. Esimese järgi tuleks seaduses selgelt sõnastada, et riigikogu esimees peab täitma presidendi kohuseid. Teisel juhul tuleks väga täpselt seaduses välja tuua, et president täidab ka puhkusel olles riigipea ülesandeid.