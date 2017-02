Mattis kinnitas Jaapani peaministrile vankumatut liitlassuhet

Mattis ja Abe 3. veebruaril Tokyos. (Foto: AFP/Scanpix)

Mattis kordas oma Lõuna-Koreas öeldud avaldust, et Põhja-Korea poolt korraldatud provokatsioonid ei jäta ruumi kahtlusteks USA pühendumise asjus, vahendas Reuters.

"Ma tahan kindlalt öelda, et meie kahepoolse kaitseleppe 5. artiklit mõistetakse täna samamoodi nagu seda tehti aasta aega tagasi, viis aastat tagasi ja nagu seda tehakse aasta ja 10 aasta pärast," sõnas USA kaitseminister.

Kahepoolse leppe 5. artikli alusel on USA-l kohustus kaitsta Jaapani administratiivkontrolli all olevat territooriumi. Jaapan on juba pikemat aega soovinud kinnitust, et Washington on pühendunud senisesele poliitikalte, mis puudutab Ida-Hiina meres Jaapani kontrolli all olevaid saari, mida peab enda omaks ka Hiina.

Peaminister Abe sõnul on ta veendunud, et koos Trumpi ja Mattisega, saavad USA ja Jaapan näidata maailmale oma vankumatut liitlassuhet.

Jaapani välisminister Fumio Kishida ütles omakorda, et Tokyo soovib tugevdada liitlassuhet Washingtoniga seoses üha äärmuslikuma julgeolekuolukorraga Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas.

Valimiskampaania ajal tegi praegune president Donald Trump avaldusi, mida võis tõlgendada kui kahtlemist liitlassuhetes Lõuna-Korea ja Jaapaniga.

Lõuna-Korea ja Jaapan olid kaitseminister Mattise esimesteks ametlikeks välisvisiitideks.