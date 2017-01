Istanbuli ööklubis sai rünnakus surma vähemalt 39 inimest

Sündmuskoht (Foto: Reuters/Scanpix)

Ründaja lasi esmalt klubi sissepääsu juures maha politseiniku ning külvas seejärel kuulirahega üle seesviibijad.

Soylu lausus telepöördumises, et seni on tuvastatud 21 ohvrit - 16 välismaalast ja viis türklast. Veel 69 inmest on toimetatud vigastustega haiglasse.

"Terroristi otsingud jätkuvad," ütles Soylu, viidates, et ründaja on endiselt vabaduses. "Ma loodan, et jumala tahtel võetakse ta kiiresti kinni."

Rünnak leidis aset kell 1. jaanuaril kell 01.15 Istanbuli Euroopa osas, popularses ööklubis Reina, kus vähemalt 700 inimest oli tähistamas uue aasta saabumist.

Paljud pidutsejad hüppasid paanikas Bosporuse väina, kust päästemeeskonnad neid kaldale aitasid, märkis telekanal NTV.

Dogani andmetel väitsid mitmed pealtnägijad, et ründajaid oli kaks ning nad rääkisid araabia keeles.

Rünnak leidis aset vähem kui kuu pärast kaksikplahvatusi Istanbuli staadioni juures, kus sai surma 44 inimest. 10. detsembri rünnaku eest võtsid vastutuse kurdi mässulised.

Istanbulis valvas uusaastapidustuste ajal korda vähemalt 17 000 inimest.