Iisraeli peaminister mõistis Iraani raketikatsetuse hukka

Iraani raketikatsetus 2016. aasta märtsis. (Foto: Farsnews/Reuters/Scanpix)

Netanyahu kirjutas suhtlusvõrgustikus Facebook, et kavatseb tulevasel kohtumisel USA presidendi Donald Trumpiga tõstatada Iraanile sanktsioonide taaskehtestamise teema.

"Iraani agressioon ei tohi vastuseta jääda," kirjutas Netanyahu.

Iraan on viimastel kuudel läbi viinud mitu raketikatsetust, mis USA ja Euroopa Liidu hinnangul rikuvad 2015. aasta tuumaleppega võetud kohustusi. Iraani võimud on korduvalt toonitanud, et oma raketiprogrammi üle nad läbirääkimisi ei pea.

Valge Maja esindaja kinnitas esmaspäeval, et Iraani raketikatsetusest ollakse teadlikud, kuid hoidus toimunu kritiseerimisest.

"Me oleme teadlikud, et Iraan tulistas selle raketi. Me uurime sellega seotud asjaolusid," ütles Valge Maja eestkõneleja Sean Spicer.

Valge Maja teatas varem päeval, et Trump võõrustab Iisrael peaministrit 15. veebruaril.