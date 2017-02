Leht: Westminster valmistub Šoti teise iseseisvusreferendumi nõudeks

Šotimaa ja Suurbritannia lipud. (Foto: Reuters/Scanpix)

Ühendkuningriigi valitsus valmistub Šoti esimese ministri Nicola Sturgeoni nõudmiseks viia augustis läbi teine iseseisvusreferendum, kirjutas Šotimaa päevaleht The Courier.

Briti peaministri Theresa May meeskond mängib koos Šotimaa ministeeriumi ning Šoti Konservatiivide ja Unionistide Partei juhi Ruth Davidsoniga läbi võimalikke stsenaariume, sest arvatakse, et Sturgeon teeb referendumikavatsuse teatavaks märtsis Šoti Rahvuspartei (SNP) konverentsil.

Konservatiivide sõnul on nemad otsustanud jääda "rahulikuks ja üksmeelseks", kui esimene minister teeb teatavaks kavatsuse korrata 2014. aasta septembri rahvahääletust.

"Me peame valmis olema. Kui kuulata, mida nad (SNP) viimastel päevadel on rääkinud, võidakse aeg määrata isegi varasemaks kui august," ütles Šoti konservatiivide allikas.

Sturgeon on öelnud, et Brexiti-hääletuse järel on uus referendum vägagi tõenäoline, aga selle seaduslikkuse tagamiseks on vaja Briti valitsuse luba.

Kaitseminister Michael Fallon soovitas eelmisel nädalal SNP-l teise referendumi plaanid "ära unustada", kuid tema toon oli mõnevõrra leebem varasemasest avaldusest, milles ta ütles, et Briti valitsus ei lase sel sündida.

May pressiesindaja ütles Falloni avaldust kommenteerides, et 2014. aasta referendumiga, kus 55 protsenti Šotimaa valijaist hääletas Ühendkuningriigi koosseisus jäämise ja 45 lahkumise poolt, sai küsimus lahendatud.

Šoti parlament hääletas sümboolselt Brexiti käivitamise eelnõu vastu

Šotimaa parlamendi saadikud hääletasid teisipäeval sümboolselt vastu Briti parlamendis arutlusel olevale eelnõule, mis annaks Ühendkuningriigi peaministrile Theresa Mayle volituse alustada menetlust riigi lahkumiseks Euroopa Liidust.

Šoti saadikutest 90 võtsid hääletusel seisukoha, et Briti parlamendis arutlusel olev eelnõu ei tohiks heakskiitu saada, sest selles ei sätestata valitsusele piisavat kohustust arutada lahkumise tingimusi ka Šoti parlamendiga. Saadikutest 34 pooldasid eelnõu heakskiitmist.

Šoti regionaalparlamendi hääletus oli sümboolne ning sellel pole juriidilist kaalu. Eelnõu poolt hääletasid ainult saadikud Šoti Konservatiivsest ja Unionistlikust Parteist, mis on joondunud May konservatiivse valitsusega Londonis.

Edinburgh'i hinnangul oli teisipäeval toimunud hääletus olulisim parlamendi 18-aastases ajaloos. Šoti parlamendi hääletus saadab Londonile selge signaali, et Brexiti protsess liigub edasi nende toetuseta.

Šoti Brexiti-kõneluste minister Mike Russell ütles, et tema valitsus "ei luba iialgi Šotimaa alandamist ja selle demokraatliku valiku tagasilükkamist". "Me ei pööra iialgi selga Euroopale ja maailmale."

Russelli sõnul on Londonil veel aega vältida uut Šotimaa iseseisvushääletust juhul, kui tagab Šotimaa püsimise Euroopa ühisturul isegi siis, kui ülejäänud Ühendkuningriik sellest välja jääb.

Šotimaal toimus 2014. aastal iseseisvusreferendum, milles 55 protsenti hääletanutest toetasid Ühendkuningriigis püsimist. Briti valitsus ütles Šotimaale tollal enne hääletust, et viimasest saab "võrdne partner", kui šotlased hääletavad iseseisvumise vastu.

Kakskümmend kuud hiljem toimunud Brexiti-referendumil toetas 62 protsenti rahvahääletusel osalenud šotlastest EL-is püsimist, kuid oluliselt suurema elanikkonnaga Inglismaa elanikud toetasid lahkumist. Häälte kokkulugemisel toetas lahkumist 52 protsenti brittidest.

Briti ülemkohus otsustas jaanuaris, et London peab küsima EL-ist lahkumise menetluse käivitamiseks luba Briti parlamendilt, kuid mitte Ühendkuningriigi regionaalparlamentidelt.

Briti parlamendisaadikute enamus lükkas esmaspäeval tagasi Brexiti-eelnõu muudatused, millega taheti tagada regionaalvalitsuste suurem osalus lahkumiskõnelustel.

Saadikud ei soovinud garantiid, et nendega konsulteeritakse enne, kui May allkirjastab Brüsseliga lahkumisleppe. Lisaks loobuti nõudest lükata lahkumismenetluse algus kuu võrra edasi, et anda regionaalvalitsustele aega leppida kokku Ühendkuningriigi lahkumisstrateegias.

Muudatuste tagasilükkamisest hoolimata lubas May teisipäeval saata Brexiti leppe eelnõu enne selle valmimist parlamenti hääletusele. See oli paljude Euroopa-meelsete saadikute peanõudmine. Varem lubas May saata lepingu parlamenti hääletusele enne selle jõustumist.

"Kavatseme jätkata kõnelusi ning tagada, et kõnelused jätkuvad, et artikkel 50 käivitavas kirjas on kajastatud Šotimaa mõistlikud nõudmised," lisas Russell.

Briti valitsuse pressiesindaja sõnul "jätkab Ühendkuningriigi valitsus lävimist Šotimaa valitsuse ja rahvaga ning gruppidega üle Šotimaa ajal, mil valmistume EL-ist lahkumiseks, et tagada parim lepe Šotimaale ja Ühendkuningriigile".

Uuring: Šoti iseseisvuse toetajate arv on kasvanud

Šoti iseseisvuse toetajate arv on kasvanud ajal, mil Suurbritannia teeb ettevalmistusi lahkumiseks Euroopa Liidust, selgus uuringust kolmapäeval.

Küsitluses, milles osales 1067 inimest, toetas 43 protsenti Šotimaa iseseisvumist ning 45 protsenti oli selle vastu. Detsembris oli uuringufirma BMG küsitluses lahkulöömise toetajate protsent 40.

Umbes 56 protsenti šotlastest ei taha uut rahvahääletust enne Brexiti-kõneluste lõpuleviimist, mis leiab aset tõenäoliselt 2019. aastal.

Uuring viidi läbi pärast Briti peaministri Theresa May kinnitust Suurbritannia lahkumise kohta Euroopa Liidu ühisturult.

Šoti Rahvuspartei (SNP) teatel näitab ajalehes Herald ilmunud uuring, et iseseisvusdebatt on "äärmiselt tasavägine".

"Kui toorid jätkavad oma Brexiti püüdlustega, ignoreerides suurema osa Šoti elanike selget seisukohta, siis rohkem ja rohkem inimesi näeb iseseisvust kui võimalust tagada kindlust ja stabiilsust," ütles SNP kõrge ametnik Derek Mackay.