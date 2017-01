Luuredirektor Clapper mõistis Trumpi puudutavate tõendamata väidete lekkimise hukka

USA luuredirektor James Clapper. (Foto: AFP/Scanpix)

Peagi ametist lahkuv USA luuredirektor (DNI) James Clapper mõistis hukka eelmise nädala luurebriifingusse lisatud raporti lekkimise avalikkuse ette ning rõhutas, et lekke allikateks ei olnud luureametnikud. Samuti märkis Clapper, et luureagentuurid pole nimetatud raportis esitatud väiteid kuidagi usaldusväärseteks hinnanud ning et USA julgeolekuametite töötajad on tulevase presidendile täiesti lojaalsed.

Clapper selgitas oma avalduses, et oli kolmapäeva õhtul sellel teemal ka presidendiks valitud Donald Trumpiga rääkinud ning koos jõuti arusaamisele, et sellised lekked ning nende jõudmine meediasse õõnestavad riiklikku julgeolekut, vahendas Politico.

Eelmise nädala reedel andsid USA luureagentuuride juhid, sealhulgas Clapper Trumpile ülevaate andmetest, mis puudutavad Venemaa sekkumist USA presidendivalimistesse. Teisipäeval kirjutasid CNN, Buzzfeed ja teised väljaanded, et reedese briifingu materjalide hulka oli lisatud ka ühe Trumpi poliitiliste konkurentide poolt eraturvafirmalt tellitud raport, mis sisaldas kinnitamata ja tõestamata väiteid, mille kohaselt on Kremlil Trumpi kohta kompromiteerivaid materjale ning et Trumpi meeskond ja Venemaa esindajad tegid presidendivalimiste ajal koostööd. Buzzfeed avaldas lisaks ka raporti enda, kuigi väljaanne rõhutas, et osa seal esitatud andmeid ei pruugi paika pidada ning väiteid on peaaegu võimatu tõestada.

Kolmapäeval toimunud pressikonverentsil tegi lekete ja neid avaldanud väljaannete aadressil teravaid avaldusi ning nimetas esitatud materjale libauudisteks. Samuti rõhutas ta, et luureagentuurid oleksid pidanud tagama, et sellised libauudised kunagi avalikkuse ette ei lekiks. Oma avalduse rõhutamiseks küsis ta retooriliselt: "Kas me elame Natsi-Saksamaal?"

Clapper usub, et nimetatud lekked ei ole pärit luurekogukonnast. Samas märkis ta, et luureametnikud otsustasid nimetatud raporti lisada oma Trumpile esitatavasse briifingusse, sest juba selliste materjalide olemasolust peaks tulevane president teadlik olema.

"Mis puudutab seda eraturvafirma dokumenti, siis ma rõhutasin, et see ei ole USA luurekogukonna toodetud ning et ma ei usu, et lekked oleks pärit luurekogukonna seest. Luurekogukond pole jõudnud järeldusele, et informatsioon selles dokumendis oleks usaldusväärne ning me ei toetunud sellele mitte üheski oma järelduses," selgitas ta.

"Üks meie ülesannetest on aga tagada, et poliitikat välja töötavatele inimestele oleks esitatud võimalikult lai ülevaade kõigist asjadest, mis võivad mõjutada riiklikku julgeolekut," lisas Clapper.

Analüütikud on pidanud Clapperi avaldust ebatavaliseks, kuid samas põhjendatuks viimase aja pingetega Trumpi ja luurekogukonna vahel.

Luure Keskagentuuri (CIA) endine Venemaa operatsioonide ülem Steven Hall kommenteeris, et Clapperi avaldust ei saa võtta täieliku vabandusena, kuid on võimalik, et luuredirektor soovib enne oma ametist lahkumist leevendada pingeid Trumpi ja luuretöötajate vahel.

Samas usub osa optimistlikumaid luuretöötajaid, et Trumpi vastumeelsus Venemaad puudutavate järelduste suhtes pole tingitud sellest, et ta ei hindaks laiemalt USA luurevõrgustiku tööd, vaid pigem häirib teda see, et Venemaa sekkumise temaatika võib õõnestada tema valimisvõitu ja legitiimsust presidendina.

Kongressi vabariiklased soovivad samuti teada, kuidas lekked meediasse jõudsid

Mitmed Trumpi liitlased USA Kongressis soovivad teada, kuidas äsja meedias avaldatud raport meediaväljaanneteni jõudis.

Kui lekete allikateks on riigiametnikud, siis käib jutt juba ka võimalikest kriminaalmenetlustest.

Esindajatekoja allikas ütles Politicole, et California vabariiklasest kongresmen Devin Nunes, kes juhib luurekomisjoni, olevat saatnud julgeolekuagentuuridele päringu, mille kohaselt peaksid asutud uurima, kuidas salastatud informatsioon lekkis ning kas on põhjust kaaluda ka lekkejuhtumite saatmist justiitsministeeriumisse menetlemiseks.

Välisministri kandidaadi Rex Tillersoni kolmapäevasel kuulamisel ütles Senati luurekomitee vabariiklasest esimees Richard Burr, et ka tema juhitud komitees hakatakse Venemaa mõjutustegevuse uurimise raames uurima ka seda, kuidas seda teemat puudutavad salastatud teave meediasse on lekkinud.