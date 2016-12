Merkel uusaastakõnes: islamiterrorism on Saksamaa suurim katsumus

Angela Merkel Berliinis uusaastakõnet pidamas. (Foto: AFP/Scanpix)

Merkel ütles, et 2016 oli raskete katsumuste aasta, kuid ta on kindel, et Saksamaa suudab need ületada, vahendas BBC.

Viidates Berliini jõuluturu rünnakule, milles hukkus 12 inimest, nimetas Merkel tülgastavaks, kui terroritegude taga on varjupaika otsinud inimesed.

"Minnes oma elu ja tööga edasi, ütleme terroristidele: te olete vihaga täidetud mõrvarid, kuid te ei saa määrata, kuidas me elame ja elada tahame. Me oleme vabad, teistega arvestavad ja avatud," lausus kantsler.

Merkeli sõnul näitab häving Süüria linnas Aleppos, kust mässulised on pärast kuid väldanud võitlust välja tõrjutud, kui tähtis ja õige oli Saksamaa otsus konflikti eest põgenevad inimesed vastu võtta.

"Kõike seda peegeldavad meie demokraatia, seadused ja väärtused. Need vastanduvad vihaga täidetud terrorismimaailmale ning osutuvad viimasest tugevamaks. Koos oleme me tugevamad. Meie riik on tugevam," lausus ta.

Merkel mõistis hukka tõeväänamise, millega pannakse inimesi arvama, nagu Euroopa Liit ja parlamentaarne demokraatia enam ei toimiks. EL on aeglane ja keeruline ning sai Suurbritannia lahkumisotsuse tõttu tagasilöögi, kuid sakslased ei tohiks jääda uskuma, et õnnelik tulevik võiks peituda eraldi riigina edasi minekus, ütles kantsler.