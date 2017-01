Rumeenia ekspresident ei lepi Moldova kodakondsusest ilmajäämisega

Rumeenia endine president Traian Basescu. (Foto: Daniel Mihailescu/AFP/Scanpix)

"Ta on nõrk inimene. Ta kardab mind ja lömitab oma Moskva ülemuste ees," ütles Băsescu presidendi seadluse kohta tema Moldova kodakondsusest ilmajätmise kohta.

Endine president rõhutas, et see ei sunni teda vaateid muutma ning ta seisab edaspidigi Moldova ja Rumeenia ühinemise eest.

Dodon allkirjastas teisipäeval seaduse, millega jättis Băsescu Moldova kodakondsusest ilma. Ta selgitas Facebookis oma otsust sellega, et endine Rumeenia riigipea sai Moldova kodakondsuse seadusvastaselt. Kavatsusest Băsescu kodakondsusest ilma jätta rääkis ta juba varem.

"Lugesin meediast, et Dodon sellise seadluse allkirjastas. Mind ei teavitanud sellest keegi. Mis arvamus võib mul selle kohta olla peale selle, et Moskva-meelne president jättis Moldova kodaniku kodakondsusest ilma üksi sellepärast, et see ei ole temaga sama meelt. Ma ei suuda ju kunagi enamlikult mõelda," ütles sel puhul Băsescu.

Rumeenia endine president ütles ka, et uurib võimalusi kaevata see otsus kohtusse.

"Vaatan, mida sellest vaatekohast teha annab, kuid põhiseaduse kohaselt on Moldova presidendil väga suured volitused, mistõttu ma ei tea, kas kohtus annab midagi teha," ütles Băsescu.

Băsescude abielupaar esitas taotluse Moldova kodakondsuse saamiseks 8. märtsil 2016 ja sai selle 9. juunil Moldova eelmise presidendi Nicolae Timofti seadlusega. Rumeenia endine riigipea selgitas oma kodakondsusevahetust püüdega toetada Moldova Euroopa-pürgimusi. Presidendivalimiste ajal toetas ta innukalt Dodoni võistlejat Maia Sandut.