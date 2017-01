Ametniku sõnul küberrünnakud Leedule sagenevad, luureamet tõkestas eraandmekeskuse loomise

Küberkurjategija varastas USA ametnike andmeid Islamiriigi jaoks. (Foto: Kacper Pempel/Reuters/Scanpix)

Küberrünnakud Leedule sagenevad ja edaspidi see suundumus püsib, ütles Leedu julgeolekuameti juht Darius Jauniškis esmaspäeval.

"Arvan, et USA näide ilmestab hästi kuidas küberrünnakud sagenevad ja need sagenevad ka meil, BNS-i serveritesse murti sisse, peab lihtsalt tegema järeldused ja me kõik peame seda kartma," ütles Jauniškis seimis ajakirjanikele.

Tema sõnutsi loobusid ärimehed riigi suurima andmekeskuse rajamisest Vilniuse lähedale. Luure hoiatas, et see keskus võidakse ühendada Vene luurekeskusega.

"Ohud on väga lihtsad - need samad küberohud, andmekadu. Me nägime ohtu, hoiatasime otsustajaid," ütles julgeolekujuht.

BNS-ile öeldi, et julgeolekuameti järelduste alusel otsustas valitsuskomisjon ettevõtte Arcus Novus projekti tagasi lükata. "Julgeolekuameti hinnangul on Arcus Novuse AmberCore andmevaramu projekt seotuse tõttu Venemaa julgeolekuteenistusega (FSB) ohtlik Leedu julgeolekule," sõnas Jauniškis.

BNS-i allikad ütlesid, et julgeolekuamet hoiatas valitsust, et kui optiliste kaablitega andmevaramu ühendatakse Venemaaga, võidakse see ühendada FSB elektronluurekeskusega.

Andmevaramu kavatses rajada Arcus Novuse tütaretevõte AmberCore DC. Ettevõte kaebas valitsuse otsuse kohtusse ja kinnitas, et esialgu projekti seisma ei pane.

Möödunud reedel sooritati BNS-i Tallinna toimetusele küberrünnak. Rünnak BNS-i Eesti serveritele algas kella 14 paiku ning see halvas agentuuri töö.