Toetus Prantsuse presidendikandidaadile Macronile on tõusmas

Emmanuel Macron (Foto: AFP/Scanpix)

Ettevõtte Odoxa-Dentsu Consulting uuringust selgus, et kui presidendivalimiste esimene voor toimuks praegu, siis hääletaks Macroni poolt 25 protsenti küsitletutest. See on kahe protsendipunkti võrra väiksem toetusest paremäärmuslaste kandidaadile Marine Le Penile.

Valimiste teises voorus jääks selgelt peale Macron - tema poolt hääletaks 61 protsenti ja Le Peni poolt 39 protsenti küsitletutest. Uuringus osales 920 valimisõiguslikku inimest.

Prantsusmaa presidendivalimiste esimene voor toimub 23. aprillil ja teine 7. mail. Valimiskampaaniates on esinenud üllatusi, mis on teinud valimistulemuse ennustamise keeruliseks.

Macroni kasuks on viimase nädala jooksul toimunud mitu arengut, millest olulisim oli liidu moodustamine tsentristi ja veteranpoliitiku François Bayrou'ga, kes otsustas mitte kandideerida.

Mullu aprillis oma poliitilise liikumise käivitanud Macron on hakanud avalikustama detaile oma äri- ja Euroopa-meelsest valimisplatvormist. Tema kampaania käivitub ametlikult neljapäeval.

Tema rivaalid Le Pen ja parempoolse erakonna Vabariiklased kandidaat François Fillon on ka juriidilistes raskustes. Mõlemat süüdistatakse maksumaksja raha väärkasutamises, kui maksid palka oma parlamendinõunikele, kes ei teinud selleks nõutud tööd. Le Peni seisab silmitsi ka juurdlusega, milles uuritakse 2014. ja 2015. aastal toimunud valimiskampaaniate rahastamist.

Mõlemad eitavad süüdistusi, öeldes, et need on poliitiliselt motiveeritud. Lisaks väidavad nad, et juurdlused tuleks edasi lükata või tühistada.

Sotsialistliku Partei ridadest pärit justiitsminister Jean-Jacques Urvoas välistas juurdluste peatamise pühapäeval antud usutluses päevalehele Journal du Dimanche. "Pole ühtegi seadust, mis lubaks sellist peatamist. Milline oleks põhjus? Mis erandi nimel me seda teeksime? Minu arvates ei õigusta seda miski," teatas Urvoas.

Valimiste eel on luubi all Prantsuse õigussüsteemi sõltumatus ja neutraalsus. Urvoas' sõnul on kohtunikud varasemalt arvestanud valimiskalendriga kohtukuupäevade seadmisel, kuid rõhutas, et valimiskalendri tõttu pole juurdlusi peatatud kunagi.