Duuma esimehe arvates peaks Putini au ja väärikust seadusega kaitsma

Venemaa presidendi Vladimir Putini au ja väärikus vajab seaduslikku kaitset, arvab riigiduuma esimees Vjatšeslav Volodin.

Volodin leiab, et presidendi solvamine peaks olema kuritegu. Presidendi pressisekretär Dmitri Peskov aga ütles, et ideed tuleb veel kaaluda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mullu esitas üks duumasaadik samasuguse seaduseelnõu, sooviga kaitsta Putinit internetis leviva laimu eest, kuid siis eelnõu toetust ei leidnud.

Viimane Venemaa riigijuht, kelle au ja väärikuse kaitseks võeti vastu spetsiaalne seadus, oli Mihhail Gorbatšov. Tollase seaduse järgi saanuks presidenti solvanud isikut karistada kolmeaastase vangistusega. Seadust ei rakendatud aga kunagi.

ERR-i Moskva korrespondent Anton Aleksejevi sõnul on Putin siiani sellise seaduseta hakkama saanud ja tekib küsimus, kas ta niisugust kingitust oma lähiringkonna poolt saada tahab.

"Ei oska öelda, kui tõenäoline see on, et selline seadus tõesti vastu võetakse. Aga me näeme, et siiani on president Putin ilusasti saanud hakkama sellise seaduseta," rääkis Aleksejev.

"Muidugi on neid, kes kritiseerivad teravalt Vene riigijuhti, näiteks viimased juhtumid nagu USA presidendi Donald Trumpi intervjuu Fox Newsile, kus saatejuht nimetas Putinit otsesõnu mõrvariks või tapjaks ning see muidugi häiris Kremlit. Aga siiani on küsimus, kas president Putin tahab sellist kingitust oma lähiringkonna poolt endale saada," lisas ajakirjanik.