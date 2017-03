Prantsuse politsei otsis läbi presidendikandidaat Filloni Pariisi-kodu

Francois ja Penelope Fillon. (Foto: Reuters/Scanpix)

Erinevad allikad ütlesid AFP-le, et läbiotsimine leidis aset varem päeval pealinna keskosa prestiižses linnajaos ning lõppes juba mitu tundi tagasi. Üks allikatest oli Filloni kampaaniameeskonna liige, kes kinnitas samasisulist teavet juurdlusega seotud allikalt.

François ja Penelope Fillon on ameti uurimise all seoses väidetega, et naisele ja kahele lastele maksti aastate jooksul ligi miljoni euro ulatuses palka nõunikutöö eest, mida ta reaalselt ei teinud. Samuti on teada, et Fillon palkas senaatoriks oleku ajal end abistama ka kaks oma last.