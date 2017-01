Fillon: jätke minu abikaasa valimisvõitlusest välja

Francois ja Penelope Fillon. (Foto: Reuters/Scanpix)

Fillon rääkis peamiselt eakamatele valijatele peetud kõnes, et armastab oma abikaasat Penelopet ning ei andesta iialgi inimestele, kes üritasid neid huntide ette visata, vahendas Guardian.

"Kui keegi tahab mind rünnata, peaksid nad mind otse ründama, kuid jätke minu naine sellest poliitilisest debatist välja," lausus ta. "Nad üritavad mind Penelope kaudu maha võtta".

Samal ajal, kui Fillon üritab oma presidendikampaaniat päästa, on aga üles kerkinud uued küsimused. Politico teatel kuulas politsei esmaspäeva pärastlõunal Francois ja Penelope Filloni seoses riigi raha väärkasutamise süüdistusega üle.

Eelmisel nädalal kirjutas Prantsuse satiiriväljaanne Le Canard Enchaine, et Penelope Fillon sai kaheksa aasta jooksul umbes 500 000 eurot palka, töötades oma parlamendisaadikust mehe ja hiljem tema asendusliikme nõunikuna. See ei ole küll keelatud, kuid puuduvad tõendid, et naine oleks seda tööd ka tegelikult teinud.

Lisaks puudutab süüdistus ka 100 000 eurot, mille Filloni ärimehest sõber ja kirjandusväljaande omanik Marc Ladreit de Lacharriere maksis tema abikaasale väidetava konsultanditöö eest.

Prantsusmaa prokuratuur alustas eeluurimist, mille tulemusel võidakse algatada ametlik uurimine.

Fillon on lubanud, et juhul kui algatatakse ametlik uurimine, loobub ta presidendiks kandideerimaks. Viimased arvamusküsitlused näitavad, et skandaal mõjub tema reitingule halvasti. Kui ta peaks aga kandideerimisest loobuma, on vabariiklastel keeruline nii viimasel hetkel uut usaldusväärset kandidaati leida.

Presidendivalimiste esimene voor toimub Prantsusmaal 23. aprillil.