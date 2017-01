Raport: Fillon maksis abikaasale parlamendi eelarvest 500 000 eurot

Francois ja Penelope Fillon. (Foto: Reuters/Scanpix)

Nädalaleht Le Canard Enchaine kirjutas, et Penelope Fillon sai aastatel 1992-2002 raha parlamendi assistentidele ette nähtud eelarvest, vahendasid Reuters ja Politico.

Penelope Fillon'le on makstud 500 000 eurot töö eest abikaasa assistendina ning hiljem tema asendusliikme assistendina parlamendis ja ka kultuuriajakirjas töötamise eest.

Perekonnaliikmete palkamine ei ole vastuolus Prantsusmaa parlamendi reeglitega, kuid Le Canard Enchaine'i teatel ei ole nad leidnud tunnistajaid, kes kinnitaks, et Penelope Fillon kunagi tegelikkuses seda tööd oleks teinud. Samuti ütles Fillon novembris antud teleintervjuus, et tema abikaasa on olnud ajal, mil ta seadusandjana töötab, kodune.

Fillon' pressiesindaja Thierry Solere sõnas, et abikaasa tegi Fillon' heaks tööd ning see on parlamendisaadiku kaasa puhul tavaline.

Francois Fillon ütles kolmapäeval, et süüdistuste näol on tegemist temavastase räpase kampaaniaga.

"Haisupommide hooaeg on alanud," nentis ta.

Fillon' on mais toimuvate presidendivalimiste favoriit, kuid talle pakuvad tugevat konkurentsi paremäärmusliku Rahvusrinde juht Marine Le Pen ning endine majandusminister, tsentristlikku liikumist esindav Emmanuel Macron.