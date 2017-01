ERR Pariisis | "Aktuaalne kaamera" uuris inimeste ootusi presidendikandidaatidele

Pühapäeval selgub Prantsuse vasakpoolsete parteide esinumber presidendivalimisteks. "Aktuaalne kaamera" uuris Pariisis inimestelt, millised on nende ootused uuele riigipeale ja mida arvatakse Prantsuse Rahvusrinde vastuolulisest liidrist Marine Le Penist.

Irma Kaljulaid on Pariisis elanud ja töötanud üle kolme aasta. Tema sõnul on majanduskriis Prantsusmaal endiselt aktuaalne teema, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Rahvast vaevavad ennekõike majandusküsimused, mis pole viimase viie aasta jooksul saanud piisavat lahendust. Samuti on tähtis teema julgeolek," ütles Kaljulaid.

Pariisi 16. linnaosas viibinud Natalia tõdes, et kandidaatidele on suured ootused. "Ootame muutusi, ootame, et asjad paremaks läheksid," sõnas ta.

Juustupoe müüja Gwendal on enda sõnul poliitikutes pettunud. "Poliitikud räägivad palju, aga ei tee eriti midagi. Marine Le Pen ei meeldi mulle üldse. Ta on paremäärmuslane, see partei on rassistlik. Kui oleks võimalik hääletada kellegi vastu, siis hääletaksin tema vastu," kommenteeris ta.

Lucien ütles, et temale meenutab Marine Le Pen Venemaa presidenti Vladimir Putinit või USA presidenti Donald Trumpi.

Saidale aga meeldib kandidaatidest just Marine Le Pen. "Ta on väga kena inimene. Mulle ta meeldib. Valls ei meeldi üldse, ta karjub ja on närviline. Fillonil pole viga, aga tal on segased lood paberitega," selgitas Saida.

Marco on häiritud konservatiivide esinumbri Francois Filloni ümber lahvatanud skandaalist. Prantsuse meedia süüdistab Filloni oma abikaasale fiktiivse nõunikutöö eest parlamendi eelarvest poole miljoni eurose töötasu maksmises.

"Ma arvan, et põhiprobleem on establishment. Juhid peaksid olema inimestele lähemal, et nad kuulaksid rohkem ja varastaksid vähem," ütles Marco.

"Eile õhtul Fillon ütles, et kui ta peaks saama süüdistuse, siis ta võtab oma kandidatuuri tagasi," kommenteeris Irma Kaljulaid.

Enne rahaskandaali peeti just Filloni kõige tõenäolisemaks kandidaadiks, kes jõuaks populaarse Marine Le Peniga presidendivalimiste teise vooru. Küsitluste järgi on tõusuteel ka sõltumatu kandidaat Emmanuel Macron.