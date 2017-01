Trump kaitses Twitteris "kindlaid piire"

Trumpi korraldus on tekitanud suurt kära rahvusvaheliselt ja rahvarohkeid proteste USA-s.

"Meie riik vajab kindlaid piire ja äärmist kontrolli, KOHE. Vaadake, mis toimub kogu Euroopas ja tegelikult kogu maailmas -- tohutu segadus!" kirjutas Trump.

Our country needs strong borders and extreme vetting, NOW. Look what is happening all over Europe and, indeed, the world - a horrible mess!

USA lennuväljadel ja teistes paikades, sealhulgas Valge Maja ees on oodata pühapäeval teist protestilainet Trumpi ajutise immigratsioonikeelu vastu, mille föderaalkohus osaliselt blokeeris, andes võimudele korralduse mitte deporteerida kinnipeetud põgenikke ja teisi reisijaid.

Trumpi samm on muret tekitanud ka USA liitlasriikides.

USA presidendi teine säuts oli suunatud tema peamise peksupoisi New York Timesi vastu, mis on karmistanud oma tooni Trumpi suhtes tema ametisseastumise järel.

"Keegi võimekas ja veendumustega peaks VÕLTSUUDISTEGA ja pankrotistuva @nytimesi ära ostma ja juhtima seda õigesti või laskma tal väärikalt hääbuda!"

Somebody with aptitude and conviction should buy the FAKE NEWS and failing @nytimes and either run it correctly or let it fold with dignity!