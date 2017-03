Suri üks "Donetski Rahvavabariigi" varasema perioodi juhtfiguure

Vladimir Makovitš 2014. aasta juunis. (Foto: TASS/Scanpix)

Makovitši surmast kirjutas oma Facebooki kontol DNR-i "välisminister" Boriss Borissov, vahendas Unian.

Makovitši näol oli tegu näiteks isikuga, kes luges 2014. aasta 7. aprillil avalikult ete Donetski Rahvavabariigi "iseseisvusdeklaratsiooni". Pärast seda oli ta erinevatel positsioonidel DNR-i võimustruktuuris, näiteks oli ta "parlamendi" spiikriks.

Mehe karjäär sai aga ootamatu lõpu, kui ta 2014. aasta juulis kaasvõitlejate poolt vahi alla võeti seoses ühe Vene teleajakirjaniku surmaga. Täpsemalt süüdistati teda selles, et ta ei ooskõlastanud ajakirjanikku transportinud ja hiljem tabamuse saanud bussi marsruuti sõjalise juhtkonnaga. Hiljem lasti ta küll taas vabadusse, kuid DNR-i ta avalikkuse ees enam ei esindanud.

Vene uudisteagentuuri RIA Novosti teatel suri Makovitš ajukasvaja tagajärjel, kusjuures selle diagnoosi oli ta saanud esimest korda juba enne Donbassi sündmuste algust.

Viimasel ajal on saanud surma mitmeid Donbassi konflikti algusaegadel tuntud saanud juhtfiguure ja sõjapealikke ning erinevalt Makovitšist on nende surm saabunud vägivaldselt.

Näiteks veebruaris tapeti Donetskis pataljoni Somali komandör Mihhail Tolstõhh ehk Givi, eelmise aasta oktoobris tapeti samas linnas aga välikomandör Arsen Pavlov ehk Motorola. Käesoleva kuu alguses sai konfliktitsoonis surma sõjapealik hüüdnimega Plastun. Donbassi võitlejate esialgsete juhtfiguuride salapäraseid surmajuhtumeid on olnud aga hulgaliselt ka varem.

Kui Kremli-meelsed jõud on komandöride tapmises süüdistanud peamiselt Ukraina eriteenistusi, siis Kiievi ja suurema osa vaatlejate hinnangul saavad komandörid üldjuhul surma hoopis omavaheliste arveteklaarimiste tagajärjel. Samuti on avaldatud arvamust, et osa surmajuhtumeid on Vene eriteenistuste "puhastusoperatsioonide" tagajärg ehk Moskva likvideerib käsuliini eiranud või liiga palju informatsiooni omavaid sõjapealikke.