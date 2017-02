Graham lubas USA kongressilt karme samme Venemaa vastu

USA senaator Lindsey Graham Münchenis. (Foto: Reuters/Scanpix)

"2017 kujuneb kongressis Venemaale jalaga tagumikku löömise aastaks," lausus senatis Lõuna-Carolina osariiki esindav Graham, lisades, et kongress peab tagama, et Venemaa seisaks USA valimistesse sekkumise eest silmitsi tagajärgedega.

USA luureametnikud on öelnud president Donald Trumpile, et Moskva üritas Demokraatliku Partei elektronkirjakontodesse tungides ja tundlikke e-kirju lekitades ning sotsiaalmeedias libauudiseid levitades USA valijaid mõjutada. Trump on üritanud Venemaa rolli valimiste tema kasuks kallutamises pisendada.

"Luban kõigile siinviibijatele, et kongress uurib põhjalikult seda, mida Venemaa meie valimiste õõnestamiseks tegi, et te oleksite paremini valmis, kui nad teid sihikule võtavad," ütles Graham Prantsusmaa ja Saksamaa eelseisvatele valimistele viidates.

Senaator lisas, et kavatseb algatada senatis kahe partei toetusega algatuse uute sanktsioonide kehtestamiseks Venemaale. "Olen kindel, et kogun üle 75 hääle. Minu ülesanne on saata see Trumpi lauale ja ma loodan, et ta võtab omaks idee, et vaba maailma liider peaks tegema meiega Venemaa karistamiseks koostööd."

Venemaa eitab USA valimistesse sekkumist. Välisminister Sergei Lavrov ütles laupäeval, et pole näinud seda kinnitavaid fakte. "Olid vaid mõned süüdistused, et me üritasime häkkida mõnd Demokraatliku Partei veebilehte."

Ehkki Vene häkkerite rünnakud tabasid demokraate, ütles vabariiklane Graham NATO artikkel 5 eeskujuks tuues, et Ühendriikide poliitikud peaksid omavahel kokku leppima, et rünnak ühe erakonna vastu on rünnak kõigile.

"Minu suurim mure seoses president Trumpiga on, et ta pole kunagi tegelikult vaadanud otse kaamerasse ja öelnud: "Ehkki Venemaa sekkumise tõttu kannatas Demokraatlik Partei, olen mina nüüd vaba maailma liider ja kinnitan teile, et nad maksavad püüete eest sekkuda meie valimistesse kõrget hinda"," lausus Graham.