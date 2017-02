Soome rahvusringhääling Yle tellib uudistele välisauditi

Soome rahvusringhääling Yle. (Foto: Jyrki Lyytikkä/Yle)

Mäenpää on olnud haldusõiguse professor alates 1982. aastast. Aastatel 1999-2003 oli ta avaliku sõna nõukogu (Julkisen sanan neuvosto (JSN ) ehk Eesti mõistes Pressinõukogu - Toim.) esimees, vahendas Yle.

Yle uudistetöö asjus on Soome avalikkuses kestnud terav vaidlus juba kolm kuud.

Yle vastutav peatoimetaja Atte Jääskeläinen avaldas lootust, et majavälise auditi abil õnnestub taastada organisatsioonis töörahu. "Me usume, et Yle ajakirjanduslik otsustusprotsess peab läbivalgustamisele vastu," sõnas ta.

Algselt loodeti Yles, et avalik arutelu ja ka avaliku sõna nõukogu analüüs peaminister Juha Sipilä kohta tehtud uudiste asjus rahustab olukorda. Nii aga ei juhtunud. "Tundub, et sellest jäi väheks ja me soovime majja töörahu tagasi tuua," lausus Jääskeläinen.

Auditi tegija saab täielikud volitused vaadata, mis Yles toimub ja kuidas seal otsuseid tehakse.

Jääskeläinen rõhutas, et organisatsiooni seisukoht on olla avatud. Seega on maikuuks valmiva auditi tulemused ka täiel määral avalikud. "Soomlased saavad siis neid tulemusi ise hinnata," sõnas peatoimetaja.

Yle veebis saavad inimesed ka auditi ajal tagasisidet anda ja küsimusi küsida. Auditi teema võetakse luubi alla ka Yle uudistes ja saadetes.

Soomes sai novembri lõpus alguse skandaal, mis on seotud peaminister Juha Sipilä väidetava katsega rahvusringhäälingu uudistetööd mõjutada. Juhtum viis terava vastasseisuni ajakirjanike ja Yle peatoimetaja Atte Jääskeläineni vahel ning selle tulemusena lahkus toimetusest ka kogenud ajakirjanikke. Tüli tekkis artiklist, mis käsitles Sipilä ja tema lähisugulaste äriasjadest tulenevaid võimalikke vastuolusid ehk seda, et Sipilä sugulastele kuuluv firma Katera Steel sai suure tellimuse riigile kuuluvalt Terrafame kaevanduselt.

Väide, et peaminister on survestanud rahvusringhäälingut ning et Yle juhtkond ja peatoimetaja on ajakirjanike tööd sellel teemal piiranud, on saanud Soome ühiskonnas palju vastukaja ning skandaalile on antud ka kõlavaid nimesid nagu "Yle-kohu" ja "Sipilä-gate". Sipilä ise on kriitika tagasi lükanud ja öelnud, et ka temal on kodanikuna õigus nõuda ajakirjanikelt eksitava informatsiooni korrigeerimist.

Ka Soome pressinõukogu (JSN) on asunud eraldi uurima seda, kas keskerakondlasest peaminister Sipilä on piiranud Yle või selle ajakirjanike sõnavabadust. Samas uuritakse ka seda, kas vaidluse tekitanud artiklites on Yle ajakirjanikud kõiki ametireegleid järginud.