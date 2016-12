Trump Venemaa karistamisest küberrünnakute eest: eluga tuleks edasi minna

Donald Trump (Foto: Reuters/Scanpix)

Kolmapäeval lubas Lätit külastanud USA senaator Lindsey Graham, et USA valimiste ajal aset leidnud küberrünnakute eest on Venemaad ootamas sanktsioonid.

Kui ajakirjanikud Floridas Donald Trumpi käest uurisid, milline on tema arvamus Venemaale sanktsioonide kehtestamise kohta seoses USA valimiste ajal aset leidnud küberrünnakutega, vastas tulevane president: "Arvan, et peaksime oma eludega edasi minema".

Ta lisas, et arvutid on meie elu väga keeruliseks muutnud ja "kogu see arvutiajastu on viinud selleni, et keegi ei tea enam, mis täpselt toimub".

Trump märkis, et meil on kiirus ja palju muid asju, kuid ei saa olla kindel, et meil on piisavalt turvalisust.

Grahamiga ei ole tulevane president enda sõnul vestelnud.

Trump on varem Venemaa sekkumise valimisprotsessi kahtluse alla seadnud. Detsembri algul ütles ta ajakirjale Time, et ei usu, et venelased sekkusid.

Oktoobris süüdistas president Barack Obama administratsioon avalikult Venemaa valitsust USA poliitorganisatsioonidele korraldatud küberrünnakutes. Obama on lubanud, et saadab Venemaale seoses presidendikampaania ajal tehtud küberrünnakutega selge sõnumi. Räägitud on ka sanktsioonide kehtestamisest.

Demokraatide rahvuskomiteelt (DNC) varastatud e-kirjad lekitati veebi ning Hillary Clintoni kampaaniajuhi John Podesta kirjad avaldati hiljem WikiLeaksi veebilehel. Venemaa on oma osalust küberrünnakutes eitanud ning Wikileaks ei ole avalikustanud, kust nad e-kirjad said. WikiLeaksi asutaja Julian Assange on lükanud tagasi süüdistuse, nagu kasutanuks tema veebilehte Vene valitsus.