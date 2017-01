Soome politsei kahtlustab varjupaigataotlejat 10-aastase tüdruku vägistamises

Soome politseinik (Foto: Martin Dremljuga/ERR)

Juhtum leidis aset Pirkanmaa maakonnas ühes väiksemas asulas, mille nime ohvri ja tema lähedaste huvides ei avalikustata, vahendas Yle.

Politsei on kinnitanud, et kahtlustatava näol on tegu varjupaigataotlejaga.

1994. aastal sündinud noormees peeti kinni natuke aega enne jõulupühi. Süüdistuse esitamise tähtaeg on 10. veebruar.

Ajalehtede Aamulehti ja Ilta-Sanomat andmetel oli sündmuskohaks ühe kortermaja õueala. Eeluurimist alustati pärast seda, kui tüdruk rääkis juhtunust oma isale, kes võttis omakorda ühendust politseiga. Enne isale rääkimist oli tüdruk rääkinud juhtunust ka oma sõpradele.

"Meil on tõenditena arvesse võetud tüdruku enda ütlused, mida toetavad ka muud tõendid," selgitas politseikomissar Hannu Kallioniemi.

Kallioniemi sõnul tundsid tüdruk ja kahtlustatav enne juhtumit teineteist. "Millisel moel nad teineteist tundsid, on endiselt selgitamisel," täpsustas ta.