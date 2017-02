May: iseseisev Šotimaa ei kuulu Euroopa Liitu

Briti peaminister Theresa may ütles, et Šotimaa parlament ei saa vetostada Lissaboni artikkel 50 käivitamist ning iseseisev Šotimaa ei kuulu Euroopa Liitu.

Suurbritannia parlamendi alamkoda hääletas riigi Euroopa Liidust lahkumise ehk Brexiti käivitamise poolt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ülemkoda hääletab Euroopa Liidust lahkumise ehk Lissaboni leppe artikkel 50 üle 20. veebruaril.

Enne hääletamist vilistasid Šotimaad esindavad saadikud Euroopa Liidu hümni Beethoveni "Oodi rõõmule", sest Šotimaa oli rahvahääletusel ülekaalukalt Euroopa Liidust väljaastumise vastu.

Vastuseks Šoti saadikuile ütles peaminister Theresa May, et ka iseseisvumise korral poleks Šotimaa Euroopa Liidu liige.

"Kõigepealt väljendas ülemkohus väga selgelt, et Šotimaa parlament ei saa vetostada 50. artiklit. Alamkojas hääletusele tulev eelnõu annab üheselt mõistetavalt valitsusele jõu 50. artikli käivitamiseks. Ma tahan rahvaesindajatele siinkohal meelde tuletada ka - sest nad viitavad pidevalt Šotimaa huvidele EL-is -, et iseseisev Šotimaa ei kuulu EL-i," rääkis May.

Nüüd on Ühendkuningriigi lahkumisläbirääkimiste alustamine täiesti selge, sest isegi kui ülemkoda hääletab 50. artikli vastu, pidurdab see lahkumisläbirääkimisi mõneks ajaks, kuid tagasikäiku Brexitile see otsus enam ei anna.

Peaministri viidatud ülemkohtu otsus annab valitsusele lahkumisläbirääkimiste osas nii suured volitused, et õigupoolest polnuks mingit parlamendihääletust üldse vaja. Vastu hääletanud saadikud teadsid seda ja nende sõnul on Euroopa Liidust lahkumine praegusel hetkel loomulikult juba paratamatu, kuid parlamendil peaks selles protsessis olema suurem sõnaõigus.

Saadikute sõnul on valitsuse hoiak lahkumiskõnelustel liiga järsk, mis tähendab, et Euroopa Liit muudab lahkumistingimused vastukaaluks väga raskeks.

Peaminister May loodab lahkumiskõnelusi alustada juba selle kuu lõpus.