Pariisis jätkuvad politseivägivalla vastased massirahutused

Pariisi äärelinnades jätkuvad väidetava politseivägivalla vastased massirahutused. Märulipolitsei on pidanud kinni juba kümneid inimesi.

Massirahutused said alguse, kui eelmisel nädalal süüdistati gruppi politseinikke selles, et nad vägivallatsesid jõhkralt Aulnay-sous-Bois' piirkonnas ühe noormehe kallal nii, et viimane haiglaravi vajas. Muuhulgas olevat politseinikud noormeest kumminuiaga vägistanud, vahendasid AFP, Yle, Le Figaro jt.

Politseivägivalla ohvri näol on meedia andmetel tegu 22-aastase kohaliku noorsootöötajaga, kes juhtumi eel millegi kuritegelikuga silma ei paistnud, vaid ta peeti kinni isiku kontrollimiseks. Noormeest nimega Theo, kes vajas oma vigastuste tõttu ka operatsiooni, on käinud haiglas vaatamas ka president François Hollande.

Üks juhtumiga seotud politseinik on võetud vahi alla süüdistatuna vägistamises, ülejäänud kolm aga kehalist väärkohtlemist puudutavate seadusesätete alusel. Kõik neli politseinikku on uurimise ajaks töölt kõrvaldatud.

Theo ja tema perekond on kutsunud üles meeleavaldajaid rahunema ning loobuma edasisest vägivallast.

Laupäeval kogunes rohkem kui 2200 inimest kohaliku justiitshoone ette meelt avaldama. Kui alguses kulges meeleavaldus rahumeelselt, siis õhtul puhkesid protestijate ja märulipolitsei vahel taas kokkupõrked.

Märatsejad lõhkusid tänaval autosid ja peksid sisse poeaknaid. Kõige suurema ulatuse said massirahutused Bobigny lähistel. Politsei allikate sõnul on kinni peetud vähemalt 37 inimest.

Väiksemaid meeleavaldusi oli nädalavahetusel ka teistes Prantsusmaa linnades, näiteks Rouenis, Nantes'is ja Toulouse'is.

Analüütikute sõnul oli vägistamisjuhtum "viimane piisk" paljude äärelinnas ja immigranditaustaga noorte jaoks, kes on juba aastaid süüdistanud politseinikke vägivallas ja rassismis. Samas on ajakirjanduses ka tunnistatud, et selliseid juhtumeid kasutavad alati ära ka märatsejad, kelle eesmärgiks ongi tänavatel vandaalitseda.

Analoogseid massirahutusi on Pariisi äärelinnades olnud korduvalt ka varem. Esimene suurem laine leidis aset 2005. aastal, kui kaks politseinike eest põgenenud teismelist said kogemata elektrikapist elektrilöögi ning surid. Juhtumi tõttu puhkenud massirahutused kestsid nädalaid.