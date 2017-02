Kreml nõuab Fox Newsilt Putini "tapjaks" nimetamise eest vabandust

Dmitri Peskov ja Vladimir Putin. (Foto: TASS/Scanpix)

Venemaa presidendi pressisekretär Dmitri Peskov ütles, et telejaama Fox News reporteri sõnad, kes USA presidenti Donald Trumpi usutledes süüdistas Vene presidenti Vladimir Putinit mõrvades, on solvavad.

"Peame Fox News'i reporteri sõnu lubamatuteks ja solvavateks," ütles Peskov esmaspäeval ajakirjanikele.

"Loomulikult sooviksime saada selliselt lugupeetud telejaamalt nagu Fox News vabandusi meie presidendi ees," võttis Peskov oma jutu kokku.

Pühapäeval väljastas telekanal Fox News usutluse, mille Trump andis kanali ankrule Bill O'Reillyle. Viimane nimetas Trumpi "tapjaks". Trump vastas seepeale: "Tapjaid on palju. Meil on palju tapjaid. Mida sa arvad? Kas meie riik on niivõrd süütu?"

Kreml: Donbass on Ukraina siseasi

Kreml peab Ida-Ukraina konflikti Ukraina siseasjaks, lausus Peskov.

Kreml ei nõustu väitega pikaajalisest tülist Ukraina ja Venemaa vahel, mis kõlas USA presidendi Donald Trumpi ja Ukraina presidendi Petro Porošenko telefonivestluses, selgitas ta.

"Mis puudutab sõnu Vene-Ukraina pikaajalise tüli kohta: Venemaa ja Ukraina ei ole tülis. Donbass on Ukraina siseküsimus."

Kreml: erinevalt Trumpist me ei pea Iraani terroririigiks

Venemaa ei nõustu USA presidendi Donald Trumpi hinnanguga, et Iraan on terroririik number üks, teatas Kreml esmaspäeval.

"Me ei ole nõus küsimuse sellise püstitusega," ütles ajakirjanikele Venemaa presidendi pressisekretär Dmitri Peskov.

Vastates küsimusele, kas Venemaa ja USA hinnangute sedavõrd põhimõtteline lahknemine Iraani küsimuses ei osutu takistuseks suhtelmisel, sõnas pressisekretär: "Kellegi jaoks ei ole saladus, et Moskva ja Washingtoni seisukohad on vastupidised terves hulgas küsimustes. Samas ei tohi see olla takistuseks normaalsele suhtlemisele ning Venemaa ja USA pragmaatilistele suhetele."

Rääkides Moskva ja Teherani koostööst, märkis Peskov, et "Venemaal on Iraaniga sõbralikud partnersuhted".

"Teeme koostööd üsna mitmes küsimuses, hindame meie kaubandus- ja majandussuhteid ning loodame neid edasi arendada," ütles pressisekretär.

Meediakanal Fox News avalikustas pühapäeval usutluse Trumpiga, milles talt küsiti, kas ta kavatseb tühistada Iraaniga sõlmitud tuumaleppe. "Vaatame mis juhtub," ütles riigipea. "Võin öelda seda - nad ei hooli meie riigist üldse, nad on terroririik number üks, mis saadab raha ja relvi kõikjale."

Asevälisminister: USA sanktsioonid Iraanile on kahetsusväärsed

Moskva peab USA uusi sanktsioone Iraanile kahetsusväärseteks, ütles esmaspäeval asevälisminister Sergei Rjabkov.

"Kahetsusväärne, et nii läks," vastas Rjabkov ajakirjanike palvele kommenteerida sanktsioone, mis USA reedel Iraanile kehtestas Teherani raketikatsetuse tõttu. "Me oleme alati olnud kindlal seisukohal, et sanktsioonid ei ole sallitavad ja kohased vahendid ühtede või teiste küsimuste lahendamiseks."

Ta rõhutas ka, et Iraani raketikatsetused ei riku sellega sõlmitud tuumalepingut ega ÜRO julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 2231.

"Oleme seda seisukohta selgitanud ka USA-le. Arvestame sellega, et Washingtoni sellesuunalise joone aluseks saab Iraani tuumaleppe ning ÜRO julgeolekunõukogu otsuse range ja selge tõlgendamine," märkis Rjabkov.

Teheran viis eelmisel 29. jaanuaril läbi keskmaa ballistilise raketi katsetuse. USA kehtestas seepeale 12 iraanlasele ja 13 ettevõttele sanktsioonid. Firmadest mõned asuvad Liibanonis, Araabia Ühendemiraatides ja Hiinas. Väidetavalt on kõnealused era- ja juriidilised isikut seotud Iraani raketiprogrammiga.