USA kohtunik külmutas ajutiselt Trumpi reisikeelu

Reisikkeelu vastased tervitavad Bostoni lennujaamas Lufthansa lendu, mille pardal oli seni keelu all olnud reisijaid. (Foto: SCANPIX / REUTERS)

Washingtoni osariigis asuvas Seattle´i linnas tegutseva James Robarti otsus jõustus koheselt kõikjal Ühendriikides. Washingtoni kuberner Jay Inslee nimetas otsust suureks võiduks, kuid märkis, et sellega pole asi muidugi veel läbi.

Valge Maja nimetas külmutamist muu hulgas vastutustundetuks ja häbistavaks käitumiseks.

Valge Maja pressiteates seisab, et valitsus kavatseb võidelda migratsioonipiirangute eest, mida peab vajalikuks rahva ja riigi julgeoleku tagamiseks.

Valge Maja pressiesindaja Sean Spicer nimetas Trumpi määrust "seaduslikuks ja kohaseks" ning lisas, et selle eesmärk on "kaitsta isamaad, milleks presidendil on põhiseaduslik õigus ja vastutus".

Trump allkirjastas nädal tagasi määruse, mis peatas kõigile põgenikele riikipääsu vähemalt 120 päevaks, Süüria põgenikele määramata ajaks, ning Iraani, Iraagi, Liibüa, Somaalia, Sudaani, Süüria ja Jeemeni kodanikele Ühendriikidesse reisimise 90 päevaks.

USA on tühistanud 60 000 viisat pärast seda, kui president Donald Trump kehtestas seitsme islamiriigi kodanikele ajutise sissesõidukeelu, teatas reedel välisministeerium. Ministeeriumi hinnangul on see tõepoolest põhjustanud paljudele ebameeldivusi, kuid tõi võrdluseks, et 2015. aastal väljastas USA kokku rohkem kui 11 miljonit viisat.

Ühendriikides oli 2016 rekordaasta migrantide arvu poolest neist seitsmest riigist, mille suhtes president Donald Trump kehtestas nädala eest reisikeelu. USA on neist riikidest alates 2007. aastast võtnud vastu 270 000 immigranti.

Kõige rohkem on sisserändajaid vastu võtnud California, Michigani, Texase, Arizona, New Yorgi ja Illinois' osariigid. 2016 saabus nendest riikidest USA-sse rekordarv migrante ehk 43 259. Enam kui kolmandik sisserändajaid oli pärit Süüriast.