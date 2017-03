Trump lubas kongressile peetud kõnes reforme, NATO toetamist ja IS-i hävitamist

President Trump kongressi ette saabumas. (Foto: SCANPIX / REUTERS)

Trump avas kongressile peetud kõne mõistes hukka rünnakud juudi kogukondadele ja tulistamise Kansases.

"Viimased ähvardused juudi kogukonna vastu ja vandalism juudi kalmistutel, aga ka eelmisel nädalal aset leidnud tulistamine Kansas Citys, meenutavad meile, et kugi me võime ameeriklastena olla poliitilistelt vaadetelt erinevad, siis seisame ühtsena mõistes hukka viha ja kurjuse kõigis selle vormides," alustas Trump.

USA president võttis järgmiseks sõna julgeoleku teemadel ja lubas rakendada jõulisi meetmeid kaitsmaks riiki islamiterrorismi eest.

Trumpi sõnul on tema administratsioon juba üritanud tõhustada Ühendriikidesse lubatavate inimeste sõelumist ja tulevikus kavatsetakse astuda veelgi otsustavamaid samme kodanike turvalisuse tagamiseks ja inimeste eemalhoidmiseks, kes soovivad ameeriklastele halba.

Rääkides sunniitlikust äärmusrühmitusest Islamiriik lubas Trump kaasata kõik liitlased nende hävitamiseks. "Me töötame koos oma liitlastega, sealhulgas oma sõprade ja liitlastega islamimaailmas, et pühkida see alatu vaenlane meie planeedilt," sõnas Trump.

Presidendi hinnangul on pühasõdalaste rühmitus "metslastest koosnev kuritegelik võrgustik", kes tapavad kristlasi ja moslemeid ning mehi, naisi ja lapsi hoolimata nende usust või väärtustest.

NATO partnerite suhtumine kohustustesse on paranenud

USA riigipea kinnitas veelkord, et USA seisab jõuliselt NATO eest, kuid selle liikmesriigid peavad täitma oma kohustusi selle rahastamisega seoses. Trumpi hinnangul on selles osas juba toimunud märkimisväärseid edusamme.

"Raha lausa voolab sisse," rõõmustas president.

"Minu töö ei ole esindada maailma. Minu töö on esindada Ameerika Ühendriike. Me toetame jõuliselt NATO-t, kuid meie koostööpartnerid peavad täitma oma rahalisi kohustusi. Ühtlasi ootame oma liitlastelt ka otsest ja tähendust omava rolli võtmist nii strateegilistes ja ka sõjalistes operatsioonides. Ja ausalt öeldes on nad pärast nendel teemadel peetud otsekoheseid ja ausaid kõnelusi just seda tegema hakanud," rääkis Trump.

Uuendused maksudes ja tervishoius

Trump lubas järgmiseks ajaloolisi uuendusi USA maksusüsteemis.

"Meie majandusmeeskond valmistab ette ajaloolist maksureformi, mis kärbib ettevõtete makse, et nad oleksid konkurentsivõimelised kõikjal maailmas," seletas Trump. Ta lubas ühtlasi suuri maksusoodustusi keskklassile.

Trump soovitas kongressil loobuda endise presidendi Barack Obama tervishoiualastest uuendustest.

USA president avaldas ühtlasi arvamust, et sisserändepoliitika karmistamine aitaks märkimisväärselt ameeriklaste töötust vähendada.

Mehhiko müüri ehitus algab

Trump võttis jutuks ka Mehhiko piirile kavandatava müüri, mille ehitamine algab tema sõnul veel lähiajal.

"Jõustades lõpuks oma migratsiooniseadused tõstame ameeriklaste sissetulekut, aitame töötuid ja säästame miljardeid dollareid. Ühtlasi muudame oma riigi turvalisemaks kõikidele selle elanikele," rääkis riigipea.

Trump lubas veelgi tõhustada võitlust kuritegevuse ja uimastitega.

"Minu töö ei ole esindada maailma. Minu töö on esindada Ameerika Ühendriike. Ameerika võib saada uuesti suureks vaid siis, kui asetab oma kodanikud esikohale. Ameerika on tugev. Ameerika on uhke. Ameerika on vaba," rääkis Trump.

Kõne tervikteksti saab lugeda siit.