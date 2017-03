Rogozin: Vene raskeristlejad tuleb moderniseerida

Vene lennukikandja Admiral Kuznetsov. (Foto: NTB SCANPIX)

"Me ei pea häbiväärseks kasutada varem ehitatud lahingualuseid. Need ristlejad kuuluvad süvamoderniseerimisele. Need saavad teenida veel pikki aastaid," ütles valitsuses kaitsetööstuse eest vastutav Rogozin.

"Need ei ole vanad. See on lahingutegevuse jaoks igati kohane tehnika. Nende peale saab paigutada uued löögirelvad, uusimad helikopterid. Meil on suurepärased helikopterid Ka-52K, mille tiivikutesüsteem peab vastu ükskõik millisele tuulekoormusele," ütles Rogozin.

"Mõned "diivanivägede" asjatundjad arvavad ekslikult, et kõige tähtsam on kandja. Tegelikult on tähtis aga relvastus. Nõukogudeaegsetel raskeristlejatel on ainult üks puudus - nad on nähtavad. Nende peal ei ole kasutataud tänapäevaseid peitetehnoloogiaid," ütles asepeaminister.

"USA kasutab mõnd oma lennukitüüpi aastakümneid - kisuvad sisustuse välja ja panevad kõik uue. Kõik see lendab ja teenib. See on tavaline säästlik lähenemine," tõdes ta.

Vene merevägi kavatseb moderniseerida Süüria rannikult naasnud lennukikandja Admiral Kuznetsovi ja ristleja Admiral Nahhimovi.