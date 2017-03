Videod: Iraagi armee vallutas Mosulis mitmeid olulisi hooneid

Viimaste andmete kohaselt on Mosuli lääneosas järjekordset pealetungi alustanud Iraagi valitsusväed teinud edusamme ning võtnud äärmusrühmituse ISIS käest tagasi mitmeid olulisi objekte.

Võimud on teatanud näiteks, et armee ja politsei koostöös õnnestus vallutada Mosuli peamine administratiivhoone, keskpanga kontor ning strateegiliselt olulise Al-Hurriyah' silla järele jäänud osa, vahendasid BBC ja Yle.

Tigrise jõge ületavad sillad hävitati juba ISIS-ega seotud relvakonflikti algfaasis, kuid nüüd üritavad valitsusväed neid kas parandada või asendada pontoonsildadega.

Samuti langesid Iraagi armee kätte administratiivhoone, mida ISIS oli kasutanud oma "kohtuhoonena", ning kohalik muuseum, kus tehtud kultuuriväärtuste hävitamine 2015. aastal suurt rahvusvahelist tähelepanu pälvis.

Iraagi valitsusväed ja neid toetavad vabatahtlikud üksused alustasid suuroperatsiooni ISIS-e käes oleva Lääne-Mosuli vallutamiseks 19. veebruaril. Operatsioon on olnud keeruline, sest rünnata tuleb üle linna poolitava Tigrise jõe. Linna idaosa õnnestus tagasi vallutada juba jaanuaris.

Kuigi operatsioon ise on kulgenud kiirelt, on endiselt suur mure sõjategevuse eest põgenevate tsiviilisikute pärast. Viimase operatsiooni ajal on õnnestunud ISIS-e käes olnud territooriumilt põgeneda umbes 30 000 inimesel ning iga päev tekib tuhandeid uusi põgenikke. Nii Iraagi valitsus kui ka rahvusvahelised organisatsioonid on nentinud, et ISIS kasutab tsiviilelanikke sõjategevuse käigus inimkilbina.

ISIS-t on tabanud tagasilöögid ka Süürias

Ka Süürias on USA juhitud koalitsiooni poolt toetatud mässuliste üksused ISIS-e vastases võitluses edusamme teinud. Nimelt teatas rühmitus Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF), kuhu kuuluvad USA poolt kurdide omakaitseväe YPG ja kohalike araablaste üksused, esmaspäeval sellest, et neil õnnestus saada oma kontrolli alla maantee, mis ühendab Deir ez-Zori provintsi ja ISIS-e "kalifaadi pealinna" Raqqat.

Kurdi omakaitseväe allikate hinnangul tähendab maantee vallutamine sisuliselt Raqqa täielikku piiramisrõngasse võtmist.

Samas on teada, et Raqqast pääseb endiselt välja näiteks mööda Eufrati jõge, samuti ei takista maantee kontrolli alla võtmine seda, et ISIS-e võitlejad ei võiks kasutada mõningaid väiksemaid kõrvalteid või kõrbepiirkondi Raqqa ja Deir ez-Zori vahel liikumiseks.

ISIS on ka mujal Süürias taanduma sunnitud - riigi põhjaosas on nad territooriumi kaotanud Türgi (ja ka USA) poolt toetatud mässulistele, lääneosas on aga edasi liikumas Venemaa poolt toetatud Süüria valitsusväed.