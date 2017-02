Lukašenko ei pea Vene sõjaväebaasi Valgevenes vajalikuks

Valgevene president Aleksandr Lukašenko. (Foto: TASS/Scanpix)

"Räägitakse - sõjaväebaas. Ja veel Venemaa, kuulen ma. Jätke te, kes vajab neid 10 lennukit, mida Venemaa Babruiskisse maandada tahtis? Räägin (Vene presidendile Vladimir) Putinile: selle lennuvälja peab uuesti üles ehitama, seal on hoovõturada juba poolest saati üles võetud. Milleks 10 lennukit? Andke mulle 20 lennukit, meil on suurepärased lendurid, suurepärane kool, te teate, et sõjalennukitel ei sõdi me sugugi halvemini. Me oleme üks väerühm. Ei, Šoigu tahab seda," sõnas Lukašenko kohtumisel meedia ja avalikkusega Minskis, viidates Vene kaitseministrile Sergei Šoigule.

Küsides retooriliselt, mida see sõjaväebaas annaks, rõhutas Lukašenko: "Mida tähendab tänapäeva sõjas, ütleme NATO vastu, lennuk? Tõusis õhku, 10 minutine lahing ja seda ei ole. Tänapäeval on sõda teistsugune. Nii võib lennata Süürias, kus puudub õhutõrje."

"Mida tähendab rindelennuväli? Hoiaks Jumal sõja eest, paar raketti hoovõturajale ja ükski lennuk ei tõuse õhku. Milleks siis neid siia? Milleks sõjalisest seisukohast seda baasi vaja on?" sõnas Lukašenko.

Valgevene president arvas, et Vene ettepanek sõjaväebaasi osas "ei ole sõjaline ettepanek". "Aga milline? Mõelge ise," sõnas Lukašenko.

Seejuures mainis ta valmidust korraldada Valgevenes tavapärane ühisõppus Venemaaga Zapad.

"Õppus Zapad-2017, kui Venemaa on sellest huvitatud, toimub. Me võõrustame seda õppust. See on avatud õppus. Kutsume kõiki vaatama, et me ei kavatse kedagi rünnata, meil ei ole sellist sihti. Hoidku Jumal, et me mõnd riiki ründaksime. See on muidugi mõeldamatu. Seepärast on meil ainult kaitseseisukoht." ütles Lukašenko.

Lukašenko kritiseeris Venemaad ka piiritsooni loomise eest

Vene Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) juht kehtestas Venemaa-Valgevene piiril kolmes oblastis esmakordselt piirala, selgus riigi teatajasse ilmunud otsusest kolmapäeval.

Piiriala loodi Smolenski, Pihkva ja Brjanski oblastis. Aleksandr Bortnikovi kehtestatud piirialaga tahetakse "luua vajalikud tingimused Vene riigipiiri kaitseks", öeldakse dokumendis.

FSB juhi korraldusel peavad kolme regiooni ametid kehtestama seal aja ja koha, kust inimesed ja sõidukid saavad piirialale siseneda ja sealt väljuda, ning panema üles ka hoiatussildid.

Valgevene välisministeerium teatas seepeale, et Venemaa otsus rikub kahe riigi vahel sõlmitud lepinguid. Minsk hoiatas, et paljud Valgevene elanikud tõlgendavad Moskva sammu kui täieliku migratsioonikontrolli kehtestamist.

Venemaa föderatsiooninõukogu välisasjade komitee esimees Konstantin Kossatšov kaitses otsust ja väitis, et samm pole suunatud Valgevene vastu, vaid kontrollimaks kolmandate isikute liikumist piiril.

Välisministeeriumi hinnangut, et Venemaa rikkus kokkulepet, kordas reedel ka president Lukašenko ise.

"Kujutage ette, on olemas riikidevahelised lepingud, kokkulepped. Ja siis üks minister, las olla, et tähtis FSB mees ja nii edasi, ühe liigutusega oma käsku andes kriipsutas maha kõik senised kokkulepped. Kas see on siis normaalne?" märkis ta kohtumisel ajakirjanikega.

"See on lihtsalt poliitiline rünnak, ei tohi sellist asja teha," nentis Lukašenko ja lisas, et sellised läbimõtlematud sammud ainult rikuvad riikidevahelisi suhteid.