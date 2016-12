ERR Washingtonis: üks sanktsioonide põhjus on ka USA diplomaatide väidetav ahistamine Venemaal

Ameerika Ühendriigid saadavad maalt välja 35 Vene diplomaati ja kehtestavad sanktsioonid Venemaa luureagentuuride ja nende juhtide suhtes vastuseks väidetavale sekkumisele USA presidendivalimistesse. Teise sanktsioonide põhjusena on välja toodud USA diplomaatide ahistamine Venemaal.

Ameerika Ühendriikide luurekogukonnad teatasid juba oktoobris ehk kuu aega enne valimisi, et ühine arvamus on see, et Venemaa on nende küberrünnakute taga, mille eesmärgiks on mõjutada USA valimistulemusi ja need otsused saavad tulla vaid valitsuse kõrgematelt tasanditelt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Neljapäeval teatas ametist lahkuv president Barack Obama, et kehtestab sanktsioonid nii Venemaa välisluureagentuurile GRU ja föderaalsele julgeolekuagentuurile FSB kui ka GRU neljale tippametnikule ja kolmele organisatsioonile, kes neid häkkimisega aitasid.

Teiseks teatas Obama, et saadab USA-st välja 35 Venemaa julgeolekutöötajat, kes USA-s diplomaatidena viibivad, ning sulgeb kaks Venemaa käes olevat hoonet New Yorgis ja Marylandis, kus tema sõnul luureandmeid koguti. Need diplomaadid peavad lahkuma kolme päeva jooksul, hooned pidi Venemaa vabastama juba reede lõunaks.

Venemaa diplomaatide väljasaatmise üheks põhjuseks oli märgitud küll valimistesse sekkumise süüdistus, kuid teise põhjusena see, et USA välisministeeriumi andmetel on Venemaal tõsiselt kasvanud USA diplomaatide ahistamine - näiteks liikluspolitsei tarbetute peatustega, füüsiliste rünnakutega, aga ka näiteks Vene televisioonis diplomaatide isikuandmete avaldamise kaudu nende ohtu seadmisega.

Obama meetmed ei pruugi jääda kestma, sest ametisse valitud president Donald Trump on võtnud võrreldes oma erakonnakaaslaste ja demokraatidega palju sõbralikuma tooni Venemaa suhtes. Vabariiklastest poliitikud kiitsid Obama vastumeetmeid, kuid ütlesid, et need tulid liiga hilja.

Reedel teatas Donald Trump pressiteate vahendusel, et tema hinnangul on USA-l aeg valimistulemustest edasi liikuda tähtsamate asjade suunas, kuid riigi ja rahva huvides kohtub ta järgmisel nädalal Ameerika luurekogukondade esindajatega, et Venemaa küsimust arutada.

Venemaa teatas reedel, et ei saada omalt poolt välja Ameerika Ühendriikide diplomaate, kuigi välisministeerium sellise soovituse tegi. Moskva jätab endale õiguse rakendada vastumeetmeid, ent ei lasku vastutustundetu köögidiplomaatia tasemele, seisis president Vladimir Putini avalduses.

Putini sõnul peab Venemaa USA lahkuva valitsuse viimaseid samme provokatiivseteks ja Vene-USA suhteid kahjustavaiks. Samas avaldas ta lootust, et kahe riigi suhted paranevad pärast Trumpi ametisse astumist 20. jaanuaril.