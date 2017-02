Sajad migrandid tungisid Marokost Ceuta enklaavi

Hispaania enklaavi Ceutasse jõudnud migrandid. (Foto: Antonio Sempere/AFP/Scanpix)

Politsei teatas, et turvakaamerate videotest on näha, kuidas umbes 600 migranti, kellel osadest olid käes plekikäärid ja kaikad, tungisid läbi ühe värava, vahendas BBC.

Üle 300 inimese jõudis väidetavalt üle okastraadist tara.

Hispaania enklaavid Ceuta ja Melilla on ainsad, kus Euroopa Liidul on maismaapiir Aafrikaga. Selle tõttu on need populaarsed kohad, kust kaudu migrandid üritavad jõuda Euroopasse.

Punane Rist ravib enda Ceutas asuvas keskuses umbes 400 migranti. Appi on saadetud ka viis kiirabiautot, teatas kohalik päästeteenistus Twitteris.

Ka kolm politseinikku on haiglasse viidud.

Paljud neist, kes püüdsid läbi tara murda, lükkasid Maroko julgeolekujõud tagasi. Kümned, kes läbi pääsesid, tähistasid seda tänavatel, hüüdes loosungeid nagu "vabadus".

Migrandid püüavad sageli Ceutasse pääseda, ronides üle piiritara, ujudes mööda rannajoont või peitudes sõidukitesse. Enamik neist saadakse aga kätte ja saadetakse Marokosse tagasi. Need, kes üle piiri jõuavad, saadetakse lõpuks tagasi nende kodumaale või vabastatakse.

Viimane massiline katse üle tara ronida oli jaanuari alguses ning selles osales umbes 1100 migranti. Vaid kaht neist saatis edu ja nad mõlemad vajasid haiglaravi. Puhkenud vägivallas jäi üks valvuritest silmast ilma.