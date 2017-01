Soome edastab Hollandile MH17 allatulistamise andmeid käesoleval kuul

Kremli-meelne võitleja sündmuskohal 2014. aasta juulis. (Foto: Reuters/Scanpix)

Holland jätkab 2014. aasta 17. juulil alla tulistatud Malaysia Airlinesi lennuki asjus kriminaaljuurdlust. Lennukis hukkusid kõik Amsterdamist Kuala Lumpurisse teel olnud 298 inimest, kellest 196 olid hollandlased.

Juhtunu põhjusi uurinud teisest juurdlusest selgus, et lennuk tulistati alla Venemaal valmistatud õhutõrjeraketiga Buk. Soome aitab juurdlust rakettide analüüsiga, sest riigil on sarnased raketid. Hollandi ja Soome meedia kirjutasid septembris, et Soomes tehti juurdluse raames raketikatsetusi.

Holland esitas Soomele novembris täpsustavad küsimused ning vastust asuti koostama detsembris, ütles keskkriminaalpolitsei juht Robin Lardot uudisteagentuurile STT.

Kõigepealt edastatakse vastus Hollandile ning seejärel saab seda jagada ka juhtunut uurivale rahvusvahelisele uurimisrühmale. Tõendid antakse üle Soomes, lisas Lardot.

Seejärel on kõik allatulistamisega seotud õigusabipalved läbi töötatud ning rohkem vastavasisulisi palveid pole esitatud, ütles keskkriminaapolitsei juht.